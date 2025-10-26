Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep FK, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2025 - 20:25 Güncelleme: 26.10.2025 - 20:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep FK, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.

        Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan ve 5'e 2 pas çalışmalarıyla devam eden antrenman taktik çalışmalarla son buldu.

        Karşılaşma yarın saat 20.00'de başlayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Hüseyin Gün'ün ifadesi ortaya çıktı
        Hüseyin Gün'ün ifadesi ortaya çıktı
        Galatasaray evinde yenilmiyor!
        Galatasaray evinde yenilmiyor!
        Aslan geriden gelip kazandı!
        Aslan geriden gelip kazandı!
        PKK Türkiye'den çekildiğini açıkladı
        PKK Türkiye'den çekildiğini açıkladı
        "10 kişiyle F.Bahçe'yle berabere kaldılar!"
        "10 kişiyle F.Bahçe'yle berabere kaldılar!"
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Terörsüz Türkiye açıklaması
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Terörsüz Türkiye açıklaması
        Nilay vahşet kurbanı! Katili 15 el ateş etti!
        Nilay vahşet kurbanı! Katili 15 el ateş etti!
        Putin sınırsız menzilli füzenin testlerinin tamamlandığını duyurdu
        Putin sınırsız menzilli füzenin testlerinin tamamlandığını duyurdu
        Louvre Müzesi soygunuyla ilgili 2 kişi gözaltında
        Louvre Müzesi soygunuyla ilgili 2 kişi gözaltında
        Makas atan aracın plakasından ölümcül kaza çıktı!
        Makas atan aracın plakasından ölümcül kaza çıktı!
        Eski tip ehliyetin yenilenmesi için son hafta
        Eski tip ehliyetin yenilenmesi için son hafta
        Trump yakıt molasında Katar Emiri ile görüştü
        Trump yakıt molasında Katar Emiri ile görüştü
        Yaşlı kadın cinayetinde komşuların elleri incelendi!
        Yaşlı kadın cinayetinde komşuların elleri incelendi!
        Rize, yeşilin ve lezzetin sonsuz şöleni
        Rize, yeşilin ve lezzetin sonsuz şöleni
        Orada bir köy var uzakta
        Orada bir köy var uzakta
        Diyabetli hastalar için en iyi tedavi kilo kontrolü
        Diyabetli hastalar için en iyi tedavi kilo kontrolü
        "Yaşattıkları, beni hasta etti"
        "Yaşattıkları, beni hasta etti"
        Hem bilgililer hem de paraları var!
        Hem bilgililer hem de paraları var!
        5 yıl sonra ilk kez konuştu
        5 yıl sonra ilk kez konuştu

        Benzer Haberler

        MHP Gaziantep İl Başkanlığı "Hayırlı Günler Komşum" programını başlattı
        MHP Gaziantep İl Başkanlığı "Hayırlı Günler Komşum" programını başlattı
        Türk tekstil sektörünün 9 aylık ihracatı 7 milyar doları aştı
        Türk tekstil sektörünün 9 aylık ihracatı 7 milyar doları aştı
        Zeugma Mozaik Müzesi, en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştı
        Zeugma Mozaik Müzesi, en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştı
        Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek
        Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek
        Gaziantep'teki "ModifiyeFest 2025" etkinliği sona erdi
        Gaziantep'teki "ModifiyeFest 2025" etkinliği sona erdi
        Modifiye araç tutkunları Gaziantep'te buluştu
        Modifiye araç tutkunları Gaziantep'te buluştu