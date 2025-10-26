Gaziantep FK, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan ve 5'e 2 pas çalışmalarıyla devam eden antrenman taktik çalışmalarla son buldu.
Karşılaşma yarın saat 20.00'de başlayacak.
