        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Güneydoğu'dan Afrika'ya hububat ihracatı yüzde 18,9 arttı

        ÖMER FARUK SALMAN - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin Afrika ülkelerine yönelik yılın 9 ayındaki hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,9 artarak 786 milyon 634 bin dolara ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 11:12 Güncelleme: 27.10.2025 - 11:12
        Güneydoğu'dan Afrika'ya hububat ihracatı yüzde 18,9 arttı
        AA muhabirinin, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, bölgeden 2025'in ocak-eylül döneminde 178 ülkeye toplam 2 milyar 611 milyon 220 bin dolarlık ihracat yapıldı.

        Bu ihracatın 786 milyon 634 bin dolarlık kısmı, Afrika ülkelerine gerçekleştirildi. Geçen yıl aynı dönemde bu rakam 661 milyon 409 bin dolar olarak kaydedilmişti. Böylece Afrika'ya yapılan ihracatta yüzde 18,9'luk bir artış görüldü.

        İhracat yapılan ülkelerin başında, yüzde 29,5 artış ve 165 milyon 483 bin dolarla Cibuti, yüzde 59,3 artış ve 92 milyon 662 bin dolarla Gana, yüzde 178,6 artış ve 63 milyon 411 bin dolarla Sudan yer aldı.

        - Gıda ve lojistik altyapısı stratejik avantaj sağlıyor

        Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, AA muhabirine, ürün kalitesi ve çeşitliliğini artırmak amacıyla inovasyona dayalı ihracat modeliyle sürdürülebilir büyüme sağladıklarını söyledi.

        Kadooğlu, sektörün küresel ticaretteki belirsizliklere rağmen güvenilir tedarik anlayışı ve istikrarlı kalitesiyle öne çıktığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Türkiye'nin gıda alanındaki güçlü üretim ve lojistik altyapısı, bölgesel ticaretteki konumunu daha da stratejik hale getiriyor. Ülkemizin bu alandaki etkin rolünü korumasını sağlayan unsurların başında hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektörü geliyor. Sektörümüzün iç piyasada fiyat istikrarını destekleyen, dış pazarlarda ise ülkemizin güvenilir tedarikçi kimliğini güçlendiren bir yapısı var."

        - Yeni pazar arayışları devam ediyor

        Yılın 9 ayında Güneydoğu'nun hububat ihracatının yüzde 4,6 artarak bölge ortalaması olan yüzde 3'ün üzerine çıktığını ifade eden Kadooğlu, şu değerlendirmede bulundu:

        "Bu sonuçlar, üretim zincirindeki disiplinin, verimlilik anlayışının ve sanayi kültürümüzün bir göstergesi. Yeni pazar arayışlarımız kapsamında Gana, Benin ve Togo başta olmak üzere Afrika ülkelerine yönelik hız kazanan ticari girişimlerimiz de bu vizyonun önemli bir adımı. Hedefimiz, üretimden lojistiğe kadar her aşamada verimliliği artırmak, AR-GE, markalaşma ve katma değerli ürün stratejileriyle bölgemizin ihracatını daha dayanıklı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmaktır."

