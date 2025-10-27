Güneydoğu'dan Afrika'ya hububat ihracatı yüzde 18,9 arttı

ÖMER FARUK SALMAN - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin Afrika ülkelerine yönelik yılın 9 ayındaki hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,9 artarak 786 milyon 634 bin dolara ulaştı.

AA muhabirinin, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, bölgeden 2025'in ocak-eylül döneminde 178 ülkeye toplam 2 milyar 611 milyon 220 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Bu ihracatın 786 milyon 634 bin dolarlık kısmı, Afrika ülkelerine gerçekleştirildi. Geçen yıl aynı dönemde bu rakam 661 milyon 409 bin dolar olarak kaydedilmişti. Böylece Afrika'ya yapılan ihracatta yüzde 18,9'luk bir artış görüldü.

İhracat yapılan ülkelerin başında, yüzde 29,5 artış ve 165 milyon 483 bin dolarla Cibuti, yüzde 59,3 artış ve 92 milyon 662 bin dolarla Gana, yüzde 178,6 artış ve 63 milyon 411 bin dolarla Sudan yer aldı.

- Gıda ve lojistik altyapısı stratejik avantaj sağlıyor

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, AA muhabirine, ürün kalitesi ve çeşitliliğini artırmak amacıyla inovasyona dayalı ihracat modeliyle sürdürülebilir büyüme sağladıklarını söyledi.