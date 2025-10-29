Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te "102 Yıllık Işık: Cumhuriyet ve Gençlik" programı düzenlendi

        Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), Cumhuriyet'in 102'nci yılı kutlamaları kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Fen Lisesi iş birliğinde "102 Yıllık Işık: Cumhuriyet ve Gençlik" programını gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 14:41 Güncelleme: 29.10.2025 - 14:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te "102 Yıllık Işık: Cumhuriyet ve Gençlik" programı düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), Cumhuriyet'in 102'nci yılı kutlamaları kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Fen Lisesi iş birliğinde "102 Yıllık Işık: Cumhuriyet ve Gençlik" programını gerçekleştirdi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, etkinlik, Büyükşehir Belediyesi bando takımı eşliğindeki Cumhuriyet yürüyüşüyle başladı.

        Yürüyüşün ardından kutlama programı, HKÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde devam etti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen HKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, Cumhuriyet'in Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinin en güçlü simgesi olduğunu belirtti.

        Cumhuriyet'in en kıymetli değerleri olan bilim ve eğitim ideallerini yücelten bir üniversite olarak Türkiye'nin daha aydınlık yarınlara doğru ilerlemesine katkı sunmaktan gurur duyduklarını ifade eden Küçükerdoğan, şunları kaydetti:

        "Hasan Kalyoncu Üniversitesi, araştırmayı, üretmeyi ve paylaşmayı esas alan yapısıyla, bilimin ışığında yetişen gençlerle ülkemizin geleceğine yön verme gayretindedir. Her bir öğrencimizle, Cumhuriyet'in temellerini güçlendiren bir bilgi, emek ve inanç yolculuğunun parçası olmaktan onur duyuyoruz."

        HKÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Özaydın ise eğitimcilerin Cumhuriyet'in çağdaşlaşma idealini yaşatma sorumluluğuna dikkat çekerek, görevlerinin yalnızca bilgi aktarmak değil düşünen, sorgulayan, üreten ve evrensel değerlere bağlı gençler yetiştirmek olduğunu bildirdi.

        Konuşmaların ardından Dr. Öğr. Üyesi Murat Erkoç ise "Cumhuriyet ve Gençlik" konulu konferansta konuşma yaptı.

        Programın sonunda HKÜ ve TOBB Fen Lisesi 102 yıllık yankı korosu, TOBB Fen Lisesi Müzik Öğretmeni ve Koro Şefi Zişan Gülhan yönetiminde sahne aldı.

        Seslendirdikleri eserlerle dinleyicilerden büyük alkış alan koro, duygusal anlar yaşattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü! 2 cansız bedene ulaşıldı!
        Gebze'de 6 katlı bina çöktü! 2 cansız bedene ulaşıldı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Sınır köyünde yürekleri ısıtan Cumhuriyet coşkusu
        Sınır köyünde yürekleri ısıtan Cumhuriyet coşkusu
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        Sancılı gece! Cumhuriyet'in 102'inci yılı! Kutlu olsun...
        İş dünyasından "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajları
        İş dünyasından "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" mesajları
        Müjdeler var
        Müjdeler var
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        Yan bakma cinayeti! 12 kişi gözaltına alındı
        Yan bakma cinayeti! 12 kişi gözaltına alındı
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği Süper Lig maçları
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        Kısa mı uzun mu? Kalp için en faydalı yürüyüş hangisi?
        20 yıl önce kurudu! Depremle yeniden akmaya başladı
        20 yıl önce kurudu! Depremle yeniden akmaya başladı
        Sergen Yalçın'ın kader sınavı!
        Sergen Yalçın'ın kader sınavı!
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        3 oğlu 5 gün önce kazada öldü... Onun da yüreği durdu!
        "Ayvayı yemek" nereden geliyor?
        "Ayvayı yemek" nereden geliyor?
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        Bahis skandalı dalga dalga büyüyor!
        Bayramda çalışan işçiye 1 günlük ücret
        Bayramda çalışan işçiye 1 günlük ücret
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü
        Gökyüzünde yeni mimari: Typhoon, KAAN ve F-16 üçlüsü
        "Hiçbir şey ateşkesi tehlikeye atmayacak"
        "Hiçbir şey ateşkesi tehlikeye atmayacak"
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!
        İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı!

        Benzer Haberler

        Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde Cumhuriyet'in 102. yılı kutlan...
        Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde Cumhuriyet'in 102. yılı kutlan...
        Gaziantep'te 1100 rakıma tırmanıp, Türk bayrağını dalgalandırdılar
        Gaziantep'te 1100 rakıma tırmanıp, Türk bayrağını dalgalandırdılar
        Gaziantep ve çevre illerde Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü kutlamaları
        Gaziantep ve çevre illerde Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü kutlamaları
        Güneydoğulu halıcılar 9 ayda 1 milyar 379 milyon 477 bin dolarlık ihracata...
        Güneydoğulu halıcılar 9 ayda 1 milyar 379 milyon 477 bin dolarlık ihracata...
        Bakır kalayı karşılığı topladığı kilim ve halılarla koleksiyon oluşturdu
        Bakır kalayı karşılığı topladığı kilim ve halılarla koleksiyon oluşturdu
        Gaziantep'te depremde 51 kişinin öldüğü apartmana ilişkin davada, sanıklar...
        Gaziantep'te depremde 51 kişinin öldüğü apartmana ilişkin davada, sanıklar...