Gaziantep'te "102 Yıllık Işık: Cumhuriyet ve Gençlik" programı düzenlendi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), Cumhuriyet'in 102'nci yılı kutlamaları kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Fen Lisesi iş birliğinde "102 Yıllık Işık: Cumhuriyet ve Gençlik" programını gerçekleştirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, etkinlik, Büyükşehir Belediyesi bando takımı eşliğindeki Cumhuriyet yürüyüşüyle başladı.

Yürüyüşün ardından kutlama programı, HKÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde devam etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen HKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, Cumhuriyet'in Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinin en güçlü simgesi olduğunu belirtti.

Cumhuriyet'in en kıymetli değerleri olan bilim ve eğitim ideallerini yücelten bir üniversite olarak Türkiye'nin daha aydınlık yarınlara doğru ilerlemesine katkı sunmaktan gurur duyduklarını ifade eden Küçükerdoğan, şunları kaydetti:

"Hasan Kalyoncu Üniversitesi, araştırmayı, üretmeyi ve paylaşmayı esas alan yapısıyla, bilimin ışığında yetişen gençlerle ülkemizin geleceğine yön verme gayretindedir. Her bir öğrencimizle, Cumhuriyet'in temellerini güçlendiren bir bilgi, emek ve inanç yolculuğunun parçası olmaktan onur duyuyoruz."