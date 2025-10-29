Gaziantep'te "102 Yıllık Işık: Cumhuriyet ve Gençlik" programı düzenlendi
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), Cumhuriyet'in 102'nci yılı kutlamaları kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Fen Lisesi iş birliğinde "102 Yıllık Işık: Cumhuriyet ve Gençlik" programını gerçekleştirdi.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, etkinlik, Büyükşehir Belediyesi bando takımı eşliğindeki Cumhuriyet yürüyüşüyle başladı.
Yürüyüşün ardından kutlama programı, HKÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde devam etti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen HKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, Cumhuriyet'in Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinin en güçlü simgesi olduğunu belirtti.
Cumhuriyet'in en kıymetli değerleri olan bilim ve eğitim ideallerini yücelten bir üniversite olarak Türkiye'nin daha aydınlık yarınlara doğru ilerlemesine katkı sunmaktan gurur duyduklarını ifade eden Küçükerdoğan, şunları kaydetti:
"Hasan Kalyoncu Üniversitesi, araştırmayı, üretmeyi ve paylaşmayı esas alan yapısıyla, bilimin ışığında yetişen gençlerle ülkemizin geleceğine yön verme gayretindedir. Her bir öğrencimizle, Cumhuriyet'in temellerini güçlendiren bir bilgi, emek ve inanç yolculuğunun parçası olmaktan onur duyuyoruz."
HKÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Özaydın ise eğitimcilerin Cumhuriyet'in çağdaşlaşma idealini yaşatma sorumluluğuna dikkat çekerek, görevlerinin yalnızca bilgi aktarmak değil düşünen, sorgulayan, üreten ve evrensel değerlere bağlı gençler yetiştirmek olduğunu bildirdi.
Konuşmaların ardından Dr. Öğr. Üyesi Murat Erkoç ise "Cumhuriyet ve Gençlik" konulu konferansta konuşma yaptı.
Programın sonunda HKÜ ve TOBB Fen Lisesi 102 yıllık yankı korosu, TOBB Fen Lisesi Müzik Öğretmeni ve Koro Şefi Zişan Gülhan yönetiminde sahne aldı.
Seslendirdikleri eserlerle dinleyicilerden büyük alkış alan koro, duygusal anlar yaşattı.
