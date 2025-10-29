Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te "Esnaf Sofrası Sonbahar Festivali" başladı

        Gaziantep Lokantacılar, Kebapçılar, Pastacılar, Tatlıcılar, Baklavacılar ve Kafeteryacılar Esnaf ve Sanatkarları Odası tarafından düzenlenen "Esnaf Sofrası Sonbahar Festivali" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 16:03 Güncelleme: 29.10.2025 - 16:03
        Gaziantep'te "Esnaf Sofrası Sonbahar Festivali" başladı
        Festival Park'ta düzenlenen festivalde, yöresel lezzetler, konserler ve çeşitli etkinlikler yer aldı.

        Ziyaretçiler, Gaziantep mutfağının zenginliğini yerinde deneyimleme fırsatı buldu.

        Gaziantep Lokantacılar Kebapçılar Pastacılar Tatlıcılar Baklavacılar ve Kafeteryacılar Esnaf ve Sanatkarları Odası Başkanı Abdulkadir Katmerci, gazetecilere, katılım sağlayan tüm esnaf ve ziyaretçilere teşekkür ederek, "150 yıllık esnaf kültürünü günümüze uyarlayıp yaşatmak istedik. Festivalde söyleşi, panel, konser ve farklı etkinlikler bulunuyor." diye konuştu.

        Ordu'dan festival için Gaziantep'e gelen Şükran Günaydın ise kendisinin de butik bir lokantası olduğunu dile getirerek, "Gaziantep'i çok merak ediyordum. Hep televizyonlardan izliyordum. Yemeklerini tattık. Gerçekten çok çeşitli ve güzel." dedi.

        5 gün sürecek festival, 2 Kasım'da sona erecek.

