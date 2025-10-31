Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Depremzede Hasan Yücel, Gaziantep FK tesislerinde ağırlandı

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde ailesini kaybeden 8 yaşındaki depremzede Hasan Yücel, Gaziantep FK tesislerinde futbolcularla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 18:24 Güncelleme: 31.10.2025 - 18:24
        Depremzede Hasan Yücel, Gaziantep FK tesislerinde ağırlandı
        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde ailesini kaybeden 8 yaşındaki depremzede Hasan Yücel, Gaziantep FK tesislerinde futbolcularla bir araya geldi.

        Kulübün açıklamasına göre depremde ailesini kaybeden Yücel, kulüp tesislerinde ağırlandı.

        Kulüp Başkanı Memik Yılmaz, depremzede Yücel'e, isminin yazılı olduğu 27 numaralı forma hediye etti.

        Teknik Direktör Burak Yılmaz ile buluşan Yücel, futbolcularla zaman geçirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

