Depremzede Hasan Yücel, Gaziantep FK tesislerinde ağırlandı
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde ailesini kaybeden 8 yaşındaki depremzede Hasan Yücel, Gaziantep FK tesislerinde futbolcularla bir araya geldi.
Kulübün açıklamasına göre depremde ailesini kaybeden Yücel, kulüp tesislerinde ağırlandı.
Kulüp Başkanı Memik Yılmaz, depremzede Yücel'e, isminin yazılı olduğu 27 numaralı forma hediye etti.
Teknik Direktör Burak Yılmaz ile buluşan Yücel, futbolcularla zaman geçirdi.
