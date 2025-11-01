Gaziantep FK, Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 3 Kasım Pazartesi günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmaları ile devam ederken taktik çalışmalarıyla sona erdi.
Kırmızı-siyahlı ekip yarın gerçekleştireceği antrenmanın ardından Alanya'ya giderek kampa girecek.
