        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep FK, Burak Yılmaz yönetiminde 3. beraberliğini aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 10:40 Güncelleme: 04.11.2025 - 10:40
        Gaziantep FK, Burak Yılmaz yönetiminde 3. beraberliğini aldı
        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile golsüz berabere kalarak teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki 3. beraberliğini aldı.

        Ligin 3. haftası teknik direktör değişikliği sonrası İsmet Taşdemir'in yerine gelen Burak Yılmaz, Güneydoğu temsilcisiyle ilk 7 maçında çıkış yakalayarak 5 galibiyet 2 beraberlik yaşadı.

        Geçen hafta sahasında Fenerbahçe'ye 4-0 mağlup olan ve yenilmezlik serisi sona eren kırmızı-siyahlılar, dün deplasmandaki Corendon Alanyaspor maçından golsüz beraberlikle ayrıldı.

        Son iki maçını gol atamadan tamamlayan Gaziantep ekibi, ligdeki 11 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucu hanesine yazdırdığı 18 puanla 6. sırada bulunuyor.

        Sezonda 15 gol atan Güneydoğu temsilcisi, kalesinde 18 gol gördü.

        Gaziantep FK, ligin 12. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

