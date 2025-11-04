Gaziantep FK, Burak Yılmaz yönetiminde 3. beraberliğini aldı

Son iki maçını gol atamadan tamamlayan Gaziantep ekibi, ligdeki 11 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucu hanesine yazdırdığı 18 puanla 6. sırada bulunuyor.

Geçen hafta sahasında Fenerbahçe'ye 4-0 mağlup olan ve yenilmezlik serisi sona eren kırmızı-siyahlılar, dün deplasmandaki Corendon Alanyaspor maçından golsüz beraberlikle ayrıldı.

