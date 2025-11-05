GİBTÜ ile GTO arasında iş birliği protokolü imzalandı

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) ile Gaziantep Ticaret Odası (GTO) arasında, meslek yüksekokullarının niteliklerini güçlendirmeyi ve sektörle daha güçlü iş birlikleri kurmayı hedefleyen mesleki eğitim protokolü imzalandı.

GİBTÜ'den yapılan açıklamaya göre, protokol kapsamında GİBTÜ bünyesindeki meslek yüksekokullarında sektör odaklı eğitim modelleri geliştirilecek.

Öğrencilerin işletmelerde daha uzun süreli uygulamalı eğitim almaları sağlanırken, müfredatlar da sektör temsilcilerinin katkılarıyla güncellenerek iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına daha hızlı yanıt verebilir hale getirilecek.

Bu adım, meslek yüksekokullarının eğitim kalitesini artırmayı, öğrencilerin mezuniyet sonrası istihdama daha kolay geçiş yapmalarını ve üniversite–sanayi iş birliğinin güçlenmesini amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, uygulamaya alınan protokolle mesleki eğitimin sahayla daha güçlü bağlar kuracağını belirterek, "Bu adımla öğrencilerimizin yalnızca teorik bilgiye değil, aynı zamanda uygulamalı becerilere de hakim olmalarını, mezun olduklarında doğrudan istihdama katkı sunmalarını hedefliyoruz. GTO ile yürüttüğümüz bu iş birliği, Gaziantep'in üretim gücüne ve nitelikli iş gücü potansiyeline önemli katkılar sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.