Merinos Voleybol iki sezondur kapısından döndüğü Sultanlar Ligi için iddialı
ÖMER FARUK SALMAN - Arabica Coffee House Kadınlar Voleybol 1. Ligi B Grubu'nda mücadele eden Merinos Voleybol, 6 maçın 5'ini kazanarak sezona iyi bir başlangıç yaptı.
İki sezondur play-off oynayan ancak yarı finalde elenen Merinos Voleybol, 2025-2026 sezonuna da Sultanlar Ligi'ne yükselme amacıyla başladı.
Yeni sezon için 2 oyuncu dışında kadronun sil baştan kurulduğu takım, oynadığı 6 maçın 5'ini kazanarak ligde 16 puanla 3. sırada yer aldı.
Takımın başantrenörü Refik Kayıkçı, AA muhabirine, genç ve dinamik bir kadro kurduklarını ve sezon öncesi de iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyledi.
Çalışmaların meyvesini aldıklarını dile getiren Kayıkçı, şunları kaydetti:
"Sezona iyi bir başlangıç yaptık. Ankara'da bir mağlubiyetimiz oldu ama takım şu anda iyi. Hedefimiz ilk önce play-off, ardından final ve sonrasında Sultanlar Ligi'ne çıkmayı hedefliyoruz. Bu yönde çalışmalarımız devam ediyor. Sezona 'Hedef Sultanlar Ligi' parolasıyla başladık. 2 oyuncu hariç hepsi yeni geldi ve hepsi bu ligin tecrübeli oyuncuları, Sultanlar Ligi'nde yer alan veya play-off oynamış oyuncular. İnşallah hedefimize ulaşacağız."
- Oyuncu Melis Yalnız: "Genç, dinamik ve uyumlu bir takım olduk"
Takım oyuncularından Melis Yalnız da sezona iyi başlangıcın takım olarak kendilerini motive ettiğini belirterek, "Bizim için güzel ve hızlı geçen bir sezon oluyor. Maçlarımız son soluk devam ediyor. Önümüzde önemli bir maç var, cumartesi günü TED Ankara Kolejliler takımıyla oynayacağız. Ona konsantre oluyoruz." dedi.
Takımda ikinci sezonunu geçiren Melis, şunları söyledi:
"Geçen sezon da Merinos'taydım. Play-off yarı finalinden dönmüştük. Bu sezon ilk hedefimiz play-off'a kalmak ve sonrasında Sultanlar Ligi'ne çıkmak. Bu sene daha genç, dinamik ve uyumlu bir takım olduk, bizim için her şey iyi gidiyor enerjik bir takımız. Bunu da sahaya ve oyunumuza yansıtmaya çalışıyoruz. 5 maçımızı kazandık, 1 kaza maçımız oldu. Tatsız bir mağlubiyet aldık, galibiyeti kıl payı kaçırdık ve 3-2 yenildik. Önümüzdeki maçlara kilitlendik. İyi antrenman yapıyoruz. Gaziantep halkını maçlarımıza davet ediyorum. Seyirci olarak çok az seyirciyle maç oynuyoruz. Çok seyircili maç oynamayı özledik."
