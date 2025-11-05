Amanos Dağları'nda doğa yürüyüşü düzenlendi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Amanos Dağları'nın 1750 rakımlı Huzurlu Yaylası'na doğa yürüyüşü düzenlendi. Etkinlikte, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından zirveye onlarca keklik yavrusu doğaya salındı.

Yayla yürüyüşüne İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, Belediye Başkanı Kemal Vural ile çevre illerden gelen yüzlerce doğasever ve dağcı katıldı.

İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, Huzurlu Yaylası'nın yol çalışmalarının tamamlandığını belirterek, bölgenin turizme kazandırılması için tüm imkanları seferber ettiklerini söyledi. Vural, vatandaşlardan doğanın güzelliklerine sahip çıkmalarını ve çevreyi korumalarını istedi.

Kaymakam Mehmet Soylu ise Huzurlu Yaylası'nın binlerce çeşit endemik bitkiyi barındırdığını, her mevsimde farklı güzellikler sunduğunu ifade ederek, "Bu doğal zenginlikleri koruyarak turizme kazandırmak istiyoruz. Bugün ayrıca keklik yavrularını doğayla buluşturmanın mutluluğunu yaşadık." dedi.