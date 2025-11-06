Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te "Suriyelilerin Geri Dönüş Sürecinin Ekonomik Boyutları" çalıştayı düzenlendi

        Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Göç Enstitüsü tarafından "Suriyelilerin Geri Dönüş Sürecinin Ekonomik Boyutları: Türkiye'de Değişim, Suriye'de Yeniden İnşa" başlıklı çalıştay düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 15:38 Güncelleme: 06.11.2025 - 15:40
        Gaziantep'te "Suriyelilerin Geri Dönüş Sürecinin Ekonomik Boyutları" çalıştayı düzenlendi
        Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Göç Enstitüsü tarafından "Suriyelilerin Geri Dönüş Sürecinin Ekonomik Boyutları: Türkiye'de Değişim, Suriye'de Yeniden İnşa" başlıklı çalıştay düzenlendi.

        GAÜN'den yapılan açıklamaya göre, GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen çalıştayda, Türkiye'deki toplumsal ve ekonomik değişim ile Suriye’nin yeniden inşa sürecinin fırsat ve riskleri, alanında uzman akademisyenler ve politika yapıcılar tarafından değerlendirildi.

        Program kapsamında İşgücü Piyasası ve İstihdam, Hibrit Girişimcilik ve Yerel Ekonomi, Kamu ve Sosyal Hizmet Harcamaları, Konut, Gayrimenkul ve Yatırımlar ile Sınır Ötesi Ekonomi ve Kalkınma Perspektifi başlıkları tüm yönleriyle ele alındı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen GAÜN Göç Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Çiçek, Suriyelilerin geri dönüş sürecinin, Suriye'deki yönetim değişikliği sonrası yeniden gündemde önemli bir yer edindiğini ifade etti.

        Çiçek, "Suriyelilerin geri dönüşü uzun süredir gündemimizde olan, farklı boyutları bulunan bir konu. Göç Enstitüsü olarak bu konuda daha önce başlattığımız çalıştaylar serisini sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

