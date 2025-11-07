Gaziantep FK, Çaykur Rizespor maçına hazır
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan ve 5'e 2 pas çalışmalarıyla devam eden antrenman son taktik çalışmalarıyla son buldu.
Antrenmanı kulüp başkanı Memik Yılmaz da takip etti.
Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 14.30'da başlayacak.
