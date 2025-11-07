Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep FK, Çaykur Rizespor maçına hazır

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 19:58 Güncelleme: 07.11.2025 - 19:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep FK, Çaykur Rizespor maçına hazır
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.

        Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan ve 5'e 2 pas çalışmalarıyla devam eden antrenman son taktik çalışmalarıyla son buldu.

        Antrenmanı kulüp başkanı Memik Yılmaz da takip etti.

        Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 14.30'da başlayacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye açıklaması: Bu bir Türkiye modeli
        Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye açıklaması: Bu bir Türkiye modeli
        Kiralık katil iddiası! Olay yerinde keşif yapılacak
        Kiralık katil iddiası! Olay yerinde keşif yapılacak
        Bahis soruşturmasında şike izleri!
        Bahis soruşturmasında şike izleri!
        "1 milyon dron tedarik edeceğiz"
        "1 milyon dron tedarik edeceğiz"
        7 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        7 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Selam vermek istediği arkadaşının kullandığı kamyon çarptı!
        Selam vermek istediği arkadaşının kullandığı kamyon çarptı!
        Q Yatırım Bankasına tefecilik operasyonu
        Q Yatırım Bankasına tefecilik operasyonu
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Pazardaki hileye soruşturma!
        Pazardaki hileye soruşturma!
        Gebze'de son durum: 1200 binadan veri toplandı
        Gebze'de son durum: 1200 binadan veri toplandı
        Saraçlar suç örgütüne operasyon! 1 milyar 800 milyon TL hesap hareketi!
        Saraçlar suç örgütüne operasyon! 1 milyar 800 milyon TL hesap hareketi!
        Türkiye ve Ferrero arasındaki 'fındık krizi' hakkında neler biliniyor?
        Türkiye ve Ferrero arasındaki 'fındık krizi' hakkında neler biliniyor?
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        İngiltere Şara'ya yaptırımları kaldırdı
        İngiltere Şara'ya yaptırımları kaldırdı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te asayiş olayları 10 ayda geçen yılın ayını dönemine göre yüzde...
        Gaziantep'te asayiş olayları 10 ayda geçen yılın ayını dönemine göre yüzde...
        Vali Çeber: Gaziantep'ten ülkelerine dönen Suriyeli sayısı 80 bin oldu
        Vali Çeber: Gaziantep'ten ülkelerine dönen Suriyeli sayısı 80 bin oldu
        Kamyonet hafif ticari araca arkadan çarptı: 4 kişi yaralandı
        Kamyonet hafif ticari araca arkadan çarptı: 4 kişi yaralandı
        Gaziantep'te 2025 yılının 10 aylık asayiş bilançosu açıklandı Gaziantep'te...
        Gaziantep'te 2025 yılının 10 aylık asayiş bilançosu açıklandı Gaziantep'te...
        Millilerin olimpiyat yolculuğu Gaziantep'te devam edecek
        Millilerin olimpiyat yolculuğu Gaziantep'te devam edecek
        Yılmaz: "Nerede ihtiyaç varsa biz oradayız"
        Yılmaz: "Nerede ihtiyaç varsa biz oradayız"