CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Gaziantep İl Başkanlığını ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gaziantep'te partisinin İl Başkanlığına ziyarette bulundu.
Özel, beraberindeki heyetle gerçekleştirdiği CHP Gaziantep İl Başkanlığı ziyaretinde parti örgütüyle görüştü.
Özgür Özel'e İl Başkanı Vakkas Açar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Gaziantep nüfusuna kayıtlı olduğunu gösteren temsili belgeyi hediye etti.
CHP Genel Başkanı Özel'e Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da eşlik etti.
