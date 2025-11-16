Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Gaziantep İl Başkanlığını ziyaret etti

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gaziantep'te partisinin İl Başkanlığına ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2025 - 13:57 Güncelleme: 16.11.2025 - 13:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Gaziantep İl Başkanlığını ziyaret etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gaziantep'te partisinin İl Başkanlığına ziyarette bulundu.

        Özel, beraberindeki heyetle gerçekleştirdiği CHP Gaziantep İl Başkanlığı ziyaretinde parti örgütüyle görüştü.

        Özgür Özel'e İl Başkanı Vakkas Açar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Gaziantep nüfusuna kayıtlı olduğunu gösteren temsili belgeyi hediye etti.

        CHP Genel Başkanı Özel'e Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da eşlik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump-Putin zirvesi olacak mı?
        Trump-Putin zirvesi olacak mı?
        İlk 2 gün ne yedikleri de tespit edildi!
        İlk 2 gün ne yedikleri de tespit edildi!
        F-16'nın sığdığı demiryolu tünelleri
        F-16'nın sığdığı demiryolu tünelleri
        Muazzez Abacı'ya veda
        Muazzez Abacı'ya veda
        İsrail'de "7 Ekim araştırılsın" protestosu
        İsrail'de "7 Ekim araştırılsın" protestosu
        "Çocuklar toprak oldu" diye mesaj atmış
        "Çocuklar toprak oldu" diye mesaj atmış
        Ferencvaros maçında bekleyen tehlike!
        Ferencvaros maçında bekleyen tehlike!
        Birden fazla Covid geçirmek çocuklarda long Covid riskini artırıyor mu?
        Birden fazla Covid geçirmek çocuklarda long Covid riskini artırıyor mu?
        Anastasia'nın katiline kırmızı bülten kararı!
        Anastasia'nın katiline kırmızı bülten kararı!
        Akciğer kanserinde çevresel faktörlerin etkisi artıyor
        Akciğer kanserinde çevresel faktörlerin etkisi artıyor
        Vahşi cinayetin sırrını tek bir su bardağı çözdü
        Vahşi cinayetin sırrını tek bir su bardağı çözdü
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        Büyük Adım 80 yaşında
        Büyük Adım 80 yaşında
        "Milli Takım büyük bir adım attı"
        "Milli Takım büyük bir adım attı"
        Panayırların değişmeyen özü
        Panayırların değişmeyen özü
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Dünyayı şaşırtan Danimarka geleneği
        Dünyayı şaşırtan Danimarka geleneği
        3 bölge için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı
        3 bölge için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı
        Rafa Silva'dan Beşiktaş'a 21 maddelik cevap!
        Rafa Silva'dan Beşiktaş'a 21 maddelik cevap!
        Bilinçsiz kullanımı organları bitiriyor
        Bilinçsiz kullanımı organları bitiriyor

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te şok görüntüler: 3 şahıs pompalı tüfekle rastgele ateş açtı Gör...
        Gaziantep'te şok görüntüler: 3 şahıs pompalı tüfekle rastgele ateş açtı Gör...
        Özgür Özel Gaziantep'te
        Özgür Özel Gaziantep'te
        CHP Genel Başkanı Özel Gaziantep'te partililerle bir araya geldi
        CHP Genel Başkanı Özel Gaziantep'te partililerle bir araya geldi
        Kesinleşmiş 16 yıl cezayla aranan uyuşturucu taciri yakalandı
        Kesinleşmiş 16 yıl cezayla aranan uyuşturucu taciri yakalandı
        Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, ara tatilde 325 bin kişiyi ağırladı
        Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, ara tatilde 325 bin kişiyi ağırladı
        Gaziantep'te grip olanlar iyileşmek için beyran içiyor
        Gaziantep'te grip olanlar iyileşmek için beyran içiyor