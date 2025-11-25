Nurdağı'nda zabıta ekipleri hastane ile okul kantinlerini denetledi

Denetimlerin, öğrencilerin sağlıklı ve güvenli gıdalara ulaşmasını sağlamak amacıyla yapıldığı, periyodik olarak denetimlerin devam edeceği kaydedildi.

Ekiplerin eş zamanlı yaptığı denetimlerde hijyen, çalışma ortamı, gıda ürünlerinin fiyat etiketi ve ürünlerin son tüketim tarihi kontrol edildi.

Nurdağı Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan denetimde, ilçedeki okul kantinleri ile Nurdağı Devlet Hastanesi kantini incelendi.

