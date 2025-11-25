Nurdağı'nda zabıta ekipleri hastane ile okul kantinlerini denetledi
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde zabıta ekipleri, okul kantinleriyle devlet hastanesi kantininde denetim gerçekleştirdi.
Nurdağı Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan denetimde, ilçedeki okul kantinleri ile Nurdağı Devlet Hastanesi kantini incelendi.
Ekiplerin eş zamanlı yaptığı denetimlerde hijyen, çalışma ortamı, gıda ürünlerinin fiyat etiketi ve ürünlerin son tüketim tarihi kontrol edildi.
Denetimlerde kantin işletmecilerine ve çalışanlarına gerekli uyarılar yapıldı.
Denetimlerin, öğrencilerin sağlıklı ve güvenli gıdalara ulaşmasını sağlamak amacıyla yapıldığı, periyodik olarak denetimlerin devam edeceği kaydedildi.
