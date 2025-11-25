Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Nurdağı'nda zabıta ekipleri hastane ile okul kantinlerini denetledi

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde zabıta ekipleri, okul kantinleriyle devlet hastanesi kantininde denetim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 15:58 Güncelleme: 25.11.2025 - 16:01
        Nurdağı'nda zabıta ekipleri hastane ile okul kantinlerini denetledi
        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde zabıta ekipleri, okul kantinleriyle devlet hastanesi kantininde denetim gerçekleştirdi.

        Nurdağı Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan denetimde, ilçedeki okul kantinleri ile Nurdağı Devlet Hastanesi kantini incelendi.

        Ekiplerin eş zamanlı yaptığı denetimlerde hijyen, çalışma ortamı, gıda ürünlerinin fiyat etiketi ve ürünlerin son tüketim tarihi kontrol edildi.

        Denetimlerde kantin işletmecilerine ve çalışanlarına gerekli uyarılar yapıldı. ​​​​​​​

        Denetimlerin, öğrencilerin sağlıklı ve güvenli gıdalara ulaşmasını sağlamak amacıyla yapıldığı, periyodik olarak denetimlerin devam edeceği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

