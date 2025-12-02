Gaziantep'te park halindeki kamyona çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
Gaziantep'in Araban ilçesinde park halindeki kamyona çarpan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Kale Mahallesi'nde Tunahan Yiğit yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, park halindeki kamyona çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü ile araçtaki Mehmet Çetinpolat'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan H.N.Ç. ile Ü.D. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
