        Gaziantep FK, Yalova FK 77 maçının hazırlıklarını tamamladı

        Gaziantep FK, Yalova FK 77 maçının hazırlıklarını tamamladı

        Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Yalova FK 77 ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 14:30 Güncelleme: 03.12.2025 - 14:30
        Gaziantep FK, Yalova FK 77 maçının hazırlıklarını tamamladı
        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.

        Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan ve 5'e 2 pas çalışmaları ile devam eden antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

        Antrenmanı takip eden kulüp başkanı Memik Yılmaz, teknik ekip ve futbolcularla bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

