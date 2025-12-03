Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te depremlerde 49 kişinin öldüğü apartmana ilişkin davada karar çıktı

        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'te, 49 kişinin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı Emre Apartmanı'na ilişkin davada, 4 sanığa 16 yıl 3 ay ile 19 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 15:49 Güncelleme: 03.12.2025 - 15:49
        9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, apartmanın müteahhitleri tutuklu sanıklar Ahmet Yıldız, Ali Emre ve Nazmi Tosun ile tutuksuz sanık Erol Özuslu, taraf avukatları ve ölenlerin yakınları katıldı.

        Mahkeme başkanı, duruşma öncesinde dosyaya gönderilen taleplerin reddine karar vererek müştekilere söz verdi.

        Müştekiler, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

        Tutuklu sanık Ahmet Yıldız, mütalaaya katılmadığını ifade ederek, "Bana isnat edilen suçlar teknik konulardır, benim teknik denetim sorumluluğum yoktur. Kaçak ya da kanunsuz bir durum da yoktur. Temelin sağlam ve yeterli olduğunu gösteren bilirkişi raporu dosyada mevcuttur. Bu rapor, temelin sağlam olduğunu gösteren en önemli belgedir. Binanın kaçak, ruhsatsız yapıldığı söylendi; algı operasyonu yapılıyor. Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum." dedi.

        Tutuklu sanık Nazmi Tosun ise önceki duruşmalarda söylediklerini tekrarladığını, bilirkişi raporunun gerçeği yansıtmadığını öne sürerek, "Binamız malzeme olarak sağlamdır. Binanın yıkılma sebebi kısa kolon, asma kat ve tahribatlardır." ifadelerini kullandı.

        Tutuksuz sanık mimar Erol Özuslu, teknik gerekliliklere aykırı davrandığı yönündeki iddiaların doğru olmadığını belirterek suçsuz olduğunu söyledi.

        Tutuklu sanık Ali Emre, tutuklu sanık Nazmi Tosun'un ifadelerinin doğru olmadığını, bazı sanıkların anlaşarak aleyhine ifade verdiğini öne sürerek binanın yıkılmasında hiçbir dahli bulunmadığını iddia etti.

        Sanık avukatları, müvekkillerinin suçsuz olduğunu belirterek beraat talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklu sanık Ali Emre'ye 19 yıl 6 ay hapis cezası vererek, indirim yapılmasına yer olmadığına karar verdi.

        Aynı suçtan sanıklar Erol Özuslu ve Ahmet Yıldız'a 16 yıl 3 ay, Nazım Tosun'a 17 yıl 6 ay hapis cezasına hükmeden heyet, tutuklu sanıkların adli kontrol şartlarıyla tahliyesine karar verdi.

        Heyet ayrıca sanıkların 2 yıl meslekten uzaklaştırılmasına karar verdi.

