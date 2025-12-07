Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Beşiktaş'a konuk olacak

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2025 - 09:46 Güncelleme: 07.12.2025 - 09:46
        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.

        Tüpraş Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

        Ligde çıktığı 14 karşılaşmada 6 galibiyet, 4'er beraberlik ve mağlubiyet yaşayan kırmızı-siyahlı ekip, topladığı 22 puanla 7. sırada yer alıyor.

        Güneydoğu temsilcisi, söz konusu maçlarda rakiplerine 21 gol atarken kalesinde 22 gole engel olamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

