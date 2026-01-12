Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Gaziantep'te FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2026 - 15:19 Güncelleme: 12.01.2026 - 15:19
        Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Gaziantep'te FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda, hakkında FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

