Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Haberleri

        Gaziantep'te silah ve uyuşturucuyla yakalanan 4 kişi gözaltına alındı

        Gaziantep'te polis ekiplerince yapılan denetimde silah ve uyuşturucu maddeyle yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2026 - 12:46 Güncelleme: 25.01.2026 - 12:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te silah ve uyuşturucuyla yakalanan 4 kişi gözaltına alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep'te polis ekiplerince yapılan denetimde silah ve uyuşturucu maddeyle yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde denetim gerçekleştirildi.

        Araçlarda yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 33 fişek, 42,62 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 4 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da başı olmayan kadın cansız bedeni bulundu! Şüpheliler yakalandı!
        İstanbul'da başı olmayan kadın cansız bedeni bulundu! Şüpheliler yakalandı!
        New York'ta kar fırtınası paniği!
        New York'ta kar fırtınası paniği!
        Bebeğe şiddette hemşire polise teslim oldu!
        Bebeğe şiddette hemşire polise teslim oldu!
        NASA 50 yıl sonra ilk insanlı Ay seyahati hazırlığında
        NASA 50 yıl sonra ilk insanlı Ay seyahati hazırlığında
        3 yaşındaki Rüveyda'nın ölümünde ihmal iddiası!
        3 yaşındaki Rüveyda'nın ölümünde ihmal iddiası!
        Okan Buruk rekorlarına bir yenisini ekledi!
        Okan Buruk rekorlarına bir yenisini ekledi!
        "Gelenekleri silah gibi kullanıyor"
        "Gelenekleri silah gibi kullanıyor"
        Dilan'ı öldürüp, intihar olarak göstermiş... Gerçek ortaya çıktı!
        Dilan'ı öldürüp, intihar olarak göstermiş... Gerçek ortaya çıktı!
        İşte Tedesco'nun Göztepe 11'i!
        İşte Tedesco'nun Göztepe 11'i!
        Trump: İstediğimiz her şeye sahip olacağız
        Trump: İstediğimiz her şeye sahip olacağız
        Yapay zeka talebi GPU’ları da vurdu!
        Yapay zeka talebi GPU’ları da vurdu!
        Kocasını 17 yaşındaki sevgilisine öldürttü!
        Kocasını 17 yaşındaki sevgilisine öldürttü!
        Rüyalarımızı bile etkiliyor
        Rüyalarımızı bile etkiliyor
        ICE ekipleri bir kişiyi daha öldürdü
        ICE ekipleri bir kişiyi daha öldürdü
        Trump, Carney'e "vali" dedi
        Trump, Carney'e "vali" dedi
        Sıcaklık artıyor, şiddetli sağanak ve rüzgar var!
        Sıcaklık artıyor, şiddetli sağanak ve rüzgar var!
        Hangi ülkede "Hesabı kim öder?"
        Hangi ülkede "Hesabı kim öder?"
        Çay nasıl keşfedildi?
        Çay nasıl keşfedildi?
        G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!
        G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!
        G.Saray, Gümrük'e takılmadı!
        G.Saray, Gümrük'e takılmadı!

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te ruhsatsız 2 tüfek ile 8 tabanca ele geçirildi: 5 gözaltı
        Gaziantep'te ruhsatsız 2 tüfek ile 8 tabanca ele geçirildi: 5 gözaltı
        Kesinleşmiş 10'ar yıl cezayla aranan 2 şahıs yakalandı
        Kesinleşmiş 10'ar yıl cezayla aranan 2 şahıs yakalandı
        Gaziantep'te tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı yakalandı
        Gaziantep'te tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı yakalandı
        Cezaevi arkadaşlarının bıçaklı kavgası cinayetle son buldu
        Cezaevi arkadaşlarının bıçaklı kavgası cinayetle son buldu
        Gaziantep Basketbol zirveden inmek istemiyor
        Gaziantep Basketbol zirveden inmek istemiyor
        Gaziantep'te drift atan 2 sürücüye ceza: Tehlike saçtıkları anlar kamerada
        Gaziantep'te drift atan 2 sürücüye ceza: Tehlike saçtıkları anlar kamerada