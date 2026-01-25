Gaziantep'te silah ve uyuşturucuyla yakalanan 4 kişi gözaltına alındı
Gaziantep'te polis ekiplerince yapılan denetimde silah ve uyuşturucu maddeyle yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.
Gaziantep'te polis ekiplerince yapılan denetimde silah ve uyuşturucu maddeyle yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde denetim gerçekleştirildi.
Araçlarda yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 33 fişek, 42,62 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.