        Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te trafik kazasında 3 kardeş hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 11:20 Güncelleme: 29.01.2026 - 11:20
        Gaziantep'te otomobilin çekiciye çarptığı kazada, 3 kardeş hayatını kaybetti.

        N.D. (54) idaresindeki 59 AID 791 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Erikli Mahallesi civarında, sabaha karşı E.A'nın (66) kullandığı 77 ACG 127 plakalı römorkun bulunduğu 77 AJA 436 plakalı çekiciye arkadan çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        112 Acil Servis ekipleri, sürücü N.D. ile otomobildeki kardeşleri H.D. (52) ve A.D'nin (48) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

