Gaziantep'te çiftçilere 10 bin reflektör dağıtılacak

Gaziantep'te meydana gelebilecek traktör kazalarının önüne geçmek amacıyla çiftçilere reflektör dağıtımı yapılacak.



Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Valilik koordinasyonunda, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile İl Jandarma Komutanlığı arasında imzalanan "Reflektör Tak, Görünür Ol" projesiyle, il genelindeki çiftçilere 10 bin reflektör dağıtılacak.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Valisi Kemal Çeber, tarım araçlarında reflektör kullanımının can kayıplarını önlemede hayati bir rol oynadığını vurgulayarak, güvenliğin her alanda temel öncelik olduğunu ifade etti.



Vali Çeber, son dönemde yağmur ve kar yağışlarının berekete dönüşmesiyle üreticilerin ve çiftçilerin umutlu bir sürece girdiğini belirtti. Bu sevindirici, bereketli tabloyla birlikte güvenliğin ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayan Çeber, tarım araçları ve traktör kullanan çiftçilerin can güvenliği için önemli bir adım atıldığını söyledi.



Vali Çeber, motosikletlerde kask, araçlarda emniyet kemeri ve traktörlerde reflektör kullanımının basit ancak hayati önlemler olduğunu aktardı.



Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, imza töreninde yaptığı konuşmada, güvenliğin şehir yönetiminin temel taşı olduğunu vurgulayarak, basit önlemlerle insan hayatının korunabileceğine dikkat çekti.



2014 yılında Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine başladığında, şehirde yaşayan herkesin canının ve malının belediyeye emanet olduğuna kaydeden Şahin, "Bir şehir güvenli değilse, diğer tüm hedeflerin anlamı kalmaz," dedi.



Gaziantep İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, de reflektörlerin traktör kazalarını azaltmada hayati bir adım olduğunu belirterek, reflektör kullanımının can kayıpları ve yaralanmaların önlenmesinde kritik rol oynadığını vurguladı.





Konuşmaların ardından projenin protokolü imzalandı.













