        Gaziantep Haberleri

        Gaziantep FK, kupa maçı hazırlıklarını Ankara'da tamamladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 13:34 Güncelleme: 04.02.2026 - 13:34
        Gaziantep FK, kupa maçı hazırlıklarını Ankara'da tamamladı
        Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynanacağı Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını Ankara'da yaptığı antrenmanla tamamladı.


        Kulüpten yapılan açıkklamaya göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde Keçiörengücü Macunköy Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.

        Isınma ve 5'e 2 pas çalışmalarıyla başlayan idmanın top kapma çalışmaları ile devam ettiği, geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son erdiği kaydedildi.

        Kırmızı-siyahlı ekip, bu antrenmanla birlikte Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıklarını tamamladı.

        İki takım arasındaki Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta mücadelesi yarın saat 13.00'te Aktepe Stadı'nda oynanacak.

