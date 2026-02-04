6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremlerde hayvanları telef olan yetiştirici devlet desteğiyle yeniden üretime geçti

BEYZA NUR ERYILMAZ - Gaziantep'te, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde meydana gelen yıkımlar nedeniyle 160 hayvanı telef olan 66 yaşındaki Süleyman Keser, devletten aldığı destekle yeniden işine tutundu.



İslahiye ilçesinde yaklaşık 45 yıldır yetiştiriclik yapan Keser'in Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde köy evi yıkıldı.



Enkaz altında ailesiyle beraber mahsur kalan Keser yaralı olarak kurtarılırken, 160 küçükbaş hayvanı ise telef oldu.



Depremlerin ardından devlet desteğine başvuran Keser, kendisine verilen 160 küçükbaş hayvan desteğinden yaklaşık 110'unu hayvanların satılmama süresi bittikten sonra satarak hem yeni ev aldı hem de hayvanlarına yeni besi alanı yaptırdı.



Devletin sağladığı destekle işine dört elle sarılan Keser, ailesine ve ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Keser, yeni evinde ve ahırında yaklaşık 60 küçükbaş hayvanıyla hayatını sürdürüyor.



Süleyman Keser, AA muhabirie, hayvanlarla ilgilenmeyi ve besicilik mesleğini sevdiğini söyledi.



Verilen destekle hayvancılığı devam ettirdiğini ve ailesine baktığını belirten Keser, şöyle konuştu:



"Hayvanlarımızın doğum ayıydı. Biz deprem gecesi saat 1'e kadar hayvanların doğumlarını yaptırdık sonrasında eve geçip yattık. Saat 04.30 gibi deprem oldu. Evler gitti, biz hepimiz de enkazın altında kaldık. Birazımız çıktı daha sonra dağdaki büyük kayalar yuvarlandı. 160 hayvanım, enkazın altında can verdi. Daha sonra yardıma gelen arkadaşlar vardı. 4 gün sonra enkazdan 15 keçi çıkarttık. Hatta onlar halen duruyor. Onlar da çok şükür, yoğurt süt ihtiyacımızı karşılıyor. 2 tane okula giden kız çocuğum var, onların da harçlığını çıkarıyorum."



- "Bize devlet çok yardım yaptı"



Keser, depremlerden sonra ailesine verilen desteğin kendilerine umut olduğunu ifade etti.



Ömrü yettiğince besiciliğe devam edeceğini dile getiren Keser, şunları kaydetti:



"Bize devlet çok yardım yaptı. İlçe Tarımda bizim kaydımız vardı. 6 ay sonra bize telefon ettiler ve 160 hayvan verdiler. 3'üncü senesinde hala devam ediyoruz. Evimi aldım, sonra ahırları yaptırdım ve hayvanların yemini aldım. Şu anda hayvancılıkla devam ediyorum. Birazını satıp yem alıyoruz ve kurbanlık çıkarıp erkeğini satarak geçimimizi sağlıyorum."

