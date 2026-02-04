Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Haberleri

        Gaziantep'te 3 ev kadını deprem sonrası açtıkları börekçiyle hayata tutundu

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde evlerini ve yakınlarını kaybeden 3 girişimci kadın, açtıkları börekçi dükkanıyla depremin yaralarını sarıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 14:00 Güncelleme: 04.02.2026 - 14:00
        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen İslahiye ilçesinde Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan Betül Murat (41), eltisi Öznur Murat (32) ile Emine Gürocak (59), yaşadıkları acıların ardından yeniden ayağa kalkmak için Ulus Caddesi'nde 9 metrekarelik bir dükkan kiralayarak börekçi açtı.

        Hiçbir sermayeleri olmadan iş hayatına atılan kadınlar, yaptıkları sıkma, börek ve gözlemeyle müşterilerine hizmet veriyor.

        Betül Murat, basın mensuplarına depremi İslahiye'de yaşadıklarını ve çok sayıda kayıp verdiklerini belirterek, 3 kadın olarak el ele verip çalıştıklarını söyledi.

        İş yerinde çalışmaktan mutlu olduklarını ifade eden Murat, "Deprem sonrasında açtığımız iş yeriyle bir girişimde bulunmak, eşimize, evimize ve çocuklarımıza katkı sağlamak istedik. 6 Şubat çok acıydı, kayıplar verdik ama hayat devam ediyor. Çocuklarımız ve sevdiklerimiz için ayakta kalmak zorundayız." diye konuştu.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

