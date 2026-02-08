Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Haberleri

        Gaziantep'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2026 - 22:44 Güncelleme: 08.02.2026 - 22:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        SMS Grup Efeler Ligi ekibi Gaziantep Gençlik Spor oyuncusu Aslan E. idaresindeki 55 AED 567 plakalı otomobil, İstasyon Caddesi'nde, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 27 ME 5655 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada hafif ticari araçta bulunan ve yaralanan 3 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Öte yandan yaralılardan birinin hamile olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dolmabahçe'de kazanan yok!
        Dolmabahçe'de kazanan yok!
        Alperen Şengün ikinci kez NBA All-Star'a seçildi!
        Alperen Şengün ikinci kez NBA All-Star'a seçildi!
        "Uzun zaman sonra ilki yaşadım!"
        "Uzun zaman sonra ilki yaşadım!"
        Belediye Başkanına hakaret eden kişi tutuklandı
        Belediye Başkanına hakaret eden kişi tutuklandı
        Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı!
        Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı!
        6 aylık Melisa bebeğin ölümünde korkunç şüphe!
        6 aylık Melisa bebeğin ölümünde korkunç şüphe!
        Fenerbahçe Opet derbide farka koştu!
        Fenerbahçe Opet derbide farka koştu!
        Tartıştığı İZSU çalışanının kulağını ısırıp kopardı!
        Tartıştığı İZSU çalışanının kulağını ısırıp kopardı!
        Fenerbahçe, Anderson Talisca ile nikah tazeledi!
        Fenerbahçe, Anderson Talisca ile nikah tazeledi!
        "İsrail İran'la nükleer anlaşmayı engellemeye çalışıyor" iddiası
        "İsrail İran'la nükleer anlaşmayı engellemeye çalışıyor" iddiası
        Polis memurunu öldüren darpta kan donduran ifadeler!
        Polis memurunu öldüren darpta kan donduran ifadeler!
        Kazada öldü, 2 gün sonra nişanlanacağı öğrenildi
        Kazada öldü, 2 gün sonra nişanlanacağı öğrenildi
        Kara yolunda heyelan ve göçük!
        Kara yolunda heyelan ve göçük!
        Aynı evde önce cinayet, sonra yangın!
        Aynı evde önce cinayet, sonra yangın!
        "Brezilyalıların, Türkiye'de şaşırdığı 5 şey"
        "Brezilyalıların, Türkiye'de şaşırdığı 5 şey"
        "Yaşadıkları onu zamanla olgunlaştırıyor"
        "Yaşadıkları onu zamanla olgunlaştırıyor"
        Trump Obama videosu için özür dilemeyecek
        Trump Obama videosu için özür dilemeyecek
        AI eğitime girdi! Öğrenmeyi nasıl etkiliyor?
        AI eğitime girdi! Öğrenmeyi nasıl etkiliyor?
        Yürekleri yakan fotoğraf!
        Yürekleri yakan fotoğraf!
        Deliksiz bir uyku için 12 altın kural
        Deliksiz bir uyku için 12 altın kural

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te iki araç kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
        Gaziantep'te iki araç kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
        Gaziantep FK, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı
        Gaziantep FK, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı
        Seyir halindeki halk otobüsü alev alev yandı
        Seyir halindeki halk otobüsü alev alev yandı
        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
        Görme engelli kardeşlerin Siyer Yarışması heyecanı
        Görme engelli kardeşlerin Siyer Yarışması heyecanı
        Seyir halindeyken alev alan halk otobüsü küle döndü
        Seyir halindeyken alev alan halk otobüsü küle döndü