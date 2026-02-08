Gaziantep'te hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.



SMS Grup Efeler Ligi ekibi Gaziantep Gençlik Spor oyuncusu Aslan E. idaresindeki 55 AED 567 plakalı otomobil, İstasyon Caddesi'nde, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 27 ME 5655 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kazada hafif ticari araçta bulunan ve yaralanan 3 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.



Öte yandan yaralılardan birinin hamile olduğu öğrenildi.

