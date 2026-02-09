Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:Gaziantep
Hakemler:Mehmet Türkmen, Murat Ergin Gözütok, Hüseyin Aylak
Gaziantep FK: Zafer Görgen, Nazım Sangare, Tayyip Talha Sanuç, Mujakic, Rodrigues (Dk. 84 Arda Kızıldağ), Ogün Özçiçek (Dk. 85 Gidado), Camara, Kozlowksi (Dk. 75 Gassama), Maxim (Dk. 84 Melih Kabasakal), Lungoyi, Bayo (Dk. 59 Dragus)
Kasımpaşa: Gianniotis, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 77 Cafu), Becao, Opoku, Ben Ouanes, Baldursson (Dk. 64 Ali Yavuz Kol), Kerem Demirbay (Dk. 81 Kubilay Kanatsızkuş), İrfan Can Kahveci, Benedyczak (Dk. 77 Gueye), Allevinah (Dk. 64 Diabate), Cenk Tosun
Goller: Dk. 16 Benedyczak (Kasımpaşa), Dk. 24 Kozlowksi, Dk. 36 Bayo (Gaziantep FK)
Kırmızı kart: Dk. 42 Camara (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Dk. 50 Nazım Sangare, Dk. 90 Melih Kabasakal, Dk. 90+1 Zafer Görgen (Gaziantep FK), Dk. 68 Kamil Ahmet Çörekçi, Dk. 83 Opoku (Kasımpaşa)
GAZİANTEP
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.