        Gaziantep FK-Kasımpaşa maçının ardından

        Gaziantep FK-Kasımpaşa maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK'ye 2-1 yenilen Kasımpaşa'da teknik direktör Emre Belözoğlu, maçı kazanmayı hak eden tarafın Gaziantep FK olduğunu söyleyerek, "İkinci yarıdaki oyun, futbol, kariyerim boyunca hem de teknik adamlık süresi boyunca görmüş olduğum en kötüsüydü." dedi.

        Giriş: 09.02.2026 - 23:17 Güncelleme: 09.02.2026 - 23:17
        Gaziantep FK-Kasımpaşa maçının ardından
        Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK'ye 2-1 yenilen Kasımpaşa'da teknik direktör Emre Belözoğlu, maçı kazanmayı hak eden tarafın Gaziantep FK olduğunu söyleyerek, "İkinci yarıdaki oyun, futbol, kariyerim boyunca hem de teknik adamlık süresi boyunca görmüş olduğum en kötüsüydü." dedi.


        Emre Belözoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ikinci yarıda gol atacaklarını hissedemediklerini söyledi. Gaziantep FK'yi de tebrik ettiğini dile getiren Belözoğlu, şunları kaydetti:

        "İkinci yarıdaki oyun futbol kariyerim boyunca hem de teknik adamlık süresi boyunca görmüş olduğum en kötüsüydü. Hayatımda görmüş olduğum en kötüsüydü. Bundan dolayı gerçekten çok üzgünüm. Bu ikinci 45 dakikayı da görmüş olduğum takım için, benim takımımın böyle bir 45 dakika ve görüntü vermesinden dolayı çok üzgünüm. Bizim için artık dibe vurmanın büyük bir yansımasıydı bence bu 45 dakika."


        Belözoğlu, ligde önümüzdeki hafta oynayacakları Karagümrük maçının kendileri açısından kritik bir karşılaşma olacağını vurgulayarak, "Karagümrük maçını hep beraber göreceğiz. Ondan sonrası zaten çok daha zorlu bir süreç başlıyor. Karagümrük maçı bizim için artık olmazsa olmaz bir maç. Bugün için bütün içtenliğimle, bütün samimiyetimle, Kasımpaşa'ya gönül vermiş bir kişi daha olsa hepsinden Emre Belözoğlu ve takımın teknik direktörü olarak özür diliyorum." şeklinde konuştu.

