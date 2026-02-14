Canlı
        Gaziantep'te 62 çift Sevgililer Günü'nde evlendi

        Gaziantep'te 62 çift, evlenmek için 14 Şubat Sevgililer Günü'nü tercih etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2026 - 17:01 Güncelleme: 14.02.2026 - 17:01
        Gaziantep'te 62 çift Sevgililer Günü'nde evlendi
        Gaziantep'te 62 çift, evlenmek için 14 Şubat Sevgililer Günü'nü tercih etti.


        Özel bir günde dünyaevine girmek isteyen çiftler, Sevgililer Günü'nde nikah dairelerinde yoğunluk oluşturdu.

        Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde çiftler için nikah töreni düzenlendi.

        Çiftlerin nikahını kıyan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, gençleri evliliğe teşvik etmek için belediye olarak farklı çalışmalar yaptıklarını söyledi.

        Genç çiftlere 50 bin lira geri ödemesiz nakdi destek verdiklerini anlatan Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

        "Evlilik okulumuza katılan çiftlerimize çamaşır makinesi hediye ediyoruz. Her evlenen çifte bay bayan kol saati hediye ediyoruz. Maddi durumu zayıfsa çeyiz desteği sağlıyoruz. 7 kişilik oturma grubu, buzdolabı, çamaşır makinesi, elektrik süpürgesi, fırın, halı hediye ediyoruz. Evlenmeyen kalmasın diyoruz. Geçen yıl 9 bin 502 çiftimizin nikahını kıydık, Türkiye'de en fazla nikah kıyan belediyeyiz. Bize en yakın nikah kıyan belediye 5 bin nikah kıydı. Bu yıl da gençleri evlenmeye teşvik etmeye devam ediyoruz."

        Tahmazoğlu, 14 Şubat'ta çiftleri yalnız bırakmak istemediğini belirterek, "Bugün 62 çiftin nikahını kıyıyoruz. Oldukça yoğun bir ilgi var, gençlerimizin gecikmeden evlenmesine teşvik etmek istiyoruz. Çünkü Türkiye'nin nüfusunun artması için hem evlilik olayının hem de çocuk olayının artması lazım." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

