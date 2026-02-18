Gaziantep'te alzaymır hastalarından ramazana özel anlamlı mesaj

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Moral Evi Alzheimer Merkezi'nde, ramazan ayı dolayısıyla özel bir video hazırlandı.



Engelli, Yaşlı ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı merkezde, alzaymır hastalarıyla birlikte hazırlanan videoda ramazan ayının manevi atmosferine dikkat çekildi.



Görüntülerde, ellerinde "Ramazanı çok seviyoruz" ve "Yaşasın 11 ayın sultanı geliyor" yazılı kağıtlar bulunan alzaymır hastaları, verdikleri mesajlarla izleyenlerin yüreğini ısıttı.



Büyükşehir Belediyesince sosyal medyada paylaşılan video, kısa sürede çok sayıda beğeni ve olumlu yorum aldı.







