        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Haberleri

        Gaziantep'te alzaymır hastalarından ramazana özel anlamlı mesaj

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Moral Evi Alzheimer Merkezi'nde, ramazan ayı dolayısıyla özel bir video hazırlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 13:59 Güncelleme: 18.02.2026 - 13:59
        Gaziantep'te alzaymır hastalarından ramazana özel anlamlı mesaj
        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Moral Evi Alzheimer Merkezi'nde, ramazan ayı dolayısıyla özel bir video hazırlandı.

        Engelli, Yaşlı ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı merkezde, alzaymır hastalarıyla birlikte hazırlanan videoda ramazan ayının manevi atmosferine dikkat çekildi.

        Görüntülerde, ellerinde "Ramazanı çok seviyoruz" ve "Yaşasın 11 ayın sultanı geliyor" yazılı kağıtlar bulunan alzaymır hastaları, verdikleri mesajlarla izleyenlerin yüreğini ısıttı.

        Büyükşehir Belediyesince sosyal medyada paylaşılan video, kısa sürede çok sayıda beğeni ve olumlu yorum aldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

