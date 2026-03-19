        Güneydoğu Anadolu'dan yılın ilk 2 ayında 552,8 milyon dolarlık hububat ihracatı yapıldı

        Güneydoğu Anadolu'dan, yılın ilk 2 ayında 552,8 milyon dolarlık hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı gerçekleştirildi.

        Giriş: 19.03.2026 - 09:54 Güncelleme:
        Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinden (GAİB) yapılan açıklamaya göre, ocak-şubat döneminde Güneydoğulu ihracatçılar 695 bin ton ihracat karşılığında 552,8 milyon dolar gelir elde etti.

        Yurt dışına en çok 186,7 bin ton makarna, 126,7 bin ton buğday unu, 67,9 bin ton ayçiçek yağı satıldı.

        En çok ihracat yapılan ülke grupları 230,7 milyon dolarla Orta Doğu, 195,8 milyon dolarla Afrika ülkeleri ve 69 milyon dolarla Amerika ülkeleri olarak sıralandı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, sektörün son dönemde aynı anda finansman, lojistik ve rekabet baskılarıyla karşı karşıya kaldığına ve bölgedeki gelişmelerin ticaret akışını zorlaştırdığına dikkati çekti.

        Kadooğlu, Irak'taki tahsilat süreçlerinden Suriye'de uygulanan yüksek vergilere kadar birçok unsurun ihracatı etkilediğini belirterek, "Körfez'deki çatışma nedeniyle artan taşımacılık maliyetlerinden Rusya-Ukrayna savaşının tedarik süreçleri üzerindeki etkisine kadar birçok başlık sektör üzerinde eş zamanlı baskı oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

        Gıda ihracatçılarının bu dönemde ticareti sürdürebilmek için her zamankinden daha temkinli ve dikkatli hareket etmek zorunda kaldığını vurgulayan Kadooğlu şunları kaydetti:

        "ABD ve İsrail'in İran'a saldırması sonucunda bölgemizde yaşanan jeopolitik gelişmeler ve Körfez hattındaki risk algısı nedeniyle bazı taşıma firmaları navlun fiyatlarına ek talepler yansıtıyor ancak bu ek maliyetlerin, hangi risk değerlendirmesine dayanarak belirlendiğinin çoğu zaman net olmadığı görülüyor. Ortaya çıkan tablo, belirli ve şeffaf kriterlere dayanan bir uygulamadan çok, savaş ortamının yarattığı belirsizlikten beslenen bir fiyatlama davranışına işaret ediyor. Bu zorlu ortamda rekabet koşullarının giderek daha karmaşık hale geldiğinin unutulmaması gerekir. Özellikle Mısır'ın Afrika Birliği ve çeşitli bölgesel ticaret anlaşmaları sayesinde elde ettiği avantajlar, buğday unu ve makarna başta olmak üzere birçok üründe Türk ihracatçılarının rekabet alanını daraltabiliyor.”

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İran'da hangi üst düzey isimler öldürüldü?
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Trump'tan İran'a Katar uyarısı!
        Trump'tan İran'a Katar uyarısı!
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        20 yıllık seri sona erdi!
        20 yıllık seri sona erdi!
        Eski sevgilinin evine pijamalı pompalı baskın! 5 kez tetiğe bastı!
        Eski sevgilinin evine pijamalı pompalı baskın! 5 kez tetiğe bastı!
        60 suç kaydı, 65 yıl cezası var! Hapse girmemek için 8 çocuk doğurdu!
        60 suç kaydı, 65 yıl cezası var! Hapse girmemek için 8 çocuk doğurdu!
        Tülin Şahin ameliyat olacak
        Tülin Şahin ameliyat olacak
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Bir babanın yıkıldığı an: Derenin kenarında terliği vardı!
        Bir babanın yıkıldığı an: Derenin kenarında terliği vardı!
        On bir gün uyumayınca sonuçları ne oldu?
        On bir gün uyumayınca sonuçları ne oldu?
        ABD'den 3 ayda 45 fon gelmiş
        ABD'den 3 ayda 45 fon gelmiş
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        OECD’den ücret uyarısı
        OECD’den ücret uyarısı
        Zayıflamaya çalışırken yapılan 10 kritik hata!
        Zayıflamaya çalışırken yapılan 10 kritik hata!
        "Hukuki süreçler başlatıldı"
        "Hukuki süreçler başlatıldı"
        Restoranda dehşet anları
        Restoranda dehşet anları
        Koç Holding’in 62. olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi
        Koç Holding’in 62. olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi
        Trabzonspor, Augusto ile güldü!
        Trabzonspor, Augusto ile güldü!

        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
        Türk ihracatçılar Suriye'deki devlet yapılanmasının güçlenmesinden memnun
        Türk ihracatçılar Suriye'deki devlet yapılanmasının güçlenmesinden memnun
        MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Özdurdu'dan Ramazan Bayramı mesajı
        MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Özdurdu'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Yılmaz'dan Örnek Proje Buckslava'nın gelirleri Şehit ve Gazi ailelerine
        Yılmaz'dan Örnek Proje Buckslava'nın gelirleri Şehit ve Gazi ailelerine
        İslahiye Şehitliği'nde temizlik yapıldı
        İslahiye Şehitliği'nde temizlik yapıldı
        SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dağlı'dan, Ramazan Bayramı mesajı
        SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dağlı'dan, Ramazan Bayramı mesajı