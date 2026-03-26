Bakan Işıkhan, Gaziantep'te Kariyer Fuarı'nda konuştu:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Geçen yıl yüzde 8,3 olarak gerçekleşen işsizlik oranı, 2012 yılından itibaren en düşük seviyesine geriledi." dedi.



Bakan Işıkhan, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Gençliğin Üretim Çağı Bölgesel Kariyer Fuarı"nın açılışına katıldı.



Işıkhan, buradaki konuşmasında, Bölgesel Kariyer Fuarları'nın 2019'dan itibaren Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, üniversiteler, kamu kurumları, özel sektör ve meslek odalarının işbirliğiyle hayata geçirilen önemli bir platform olduğunu ifade etti.



Fuarın, lise son sınıf ve üniversite öğrencilerinin iş dünyasını yakından tanımaları ve işverenlerle doğrudan temas kurmaları amacıyla düzenlendiğini belirten Işıkhan, fuarın binlerce gence ışık tuttuğunu söyledi.



Fuarların önemine değinen Işıkhan, "2013 yılından bugüne kadar 263'ü sanal, 226'sı fiziki olmak üzere toplam 489 istihdam fuarı düzenledik. Yaklaşık 29 bin firmanın katıldığı bu fuarları 8,5 milyon vatandaşımız ziyaret etti. Bu tecrübeyi Bölgesel Kariyer Fuarlarımızla daha da ileri bir noktaya taşımış olacağız." diye konuştu.



Staj yapmak isteyen öğrencilerin yanında olduklarını vurgulayan Işıkhan, "İŞKUR'un Staj Portalı ve Ulusal Staj Programı aracılığıyla önümüzdeki 3 yıl içinde ilave 800 bin gencin staj yapmasını hedefliyoruz. Staj süresince ücret ve prim maliyetlerini karşılıyor, işletmelere de danışmanlık desteği sunuyoruz. Bunun için 26 milyar liralık kaynak ayırdık." ifadesini kullandı.



İlk kez işe başlayacak gençler için "İşe İlk Adım Programı"nı hayata geçirmeye hazırlandıklarını aktaran Işıkhan, "Özel sektörde işe giren 18-25 yaş arası gençlerimizin ücret ve sigorta primlerini belirli süreyle destekliyoruz. Böylece işverenlerin gençlere daha fazla fırsat vermesini, gençlerimizin de ilk iş deneyimini daha kolay kazanmasını hedefliyoruz. 3 yılda 750 bin gencimizin bu destekten yararlanmasını öngörüyoruz. Bu program için 243 milyar lira kaynak ayırdık." bilgisini paylaştı.



- İşsizlik oranı düştü



Türkiye ekonomisinin her geçen gün büyüdüğüne dikkati çeken Işıkhan, sözlerini şöyle tamamladı:



"Geçen yıl yüzde 8,3 olarak gerçekleşen işsizlik oranı, 2012 yılından itibaren en düşük seviyesine geriledi. Aynı dönemde kadınlarda işsizlik oranı, bir önceki yıla göre 0,5 puan azalarak yüzde 11,3'e geriledi. Genç nüfusta işsizlik oranı ise 1 puan azalarak 2005 yılından bu yana en düşük seviyesi olan yüzde 15,3'e indi. Kadınların ve gençlerin çalışma hayatına katılımlarını artırmak için yürüttüğümüz programlarımızın olumlu sonuçlarını her geçen gün daha fazla almaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, gençlerimiz ve çalışma hayatımız güçlendikçe Türkiye güçlenecek. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun temel hedefleri olan yüksek katma değerli üretim, verimlilik artışı ve küresel rekabet gücü, siz gençlerimizin güçlü iş gücü zemini üzerine inşa edilecektir."



Gaziantep Valisi Kemal Çeber de gençlere kendilerini sürekli geliştirmeleri tavsiyesinde bulundu.



GAÜN Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sait Doğan ise gençler için önemli olan bu programa ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.



Konuşmaların ardından açılış kurdelesini kesen Işıkhan ve beraberindekiler, daha sonra gençlere personel ve askeri öğrenci temin faaliyetlerinin anlatıldığı Milli Savunma Bakanlığının standı başta olmak üzere, diğer kamu kurumları, savunma sanayisi firmaları ve özel sektör temsilcilerinin stantlarını gezdi.



Fuar, 2 gün sürecek.

