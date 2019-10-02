GAÜN’de tıp ve mühendislik buluşmasında beyin fırtınası

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ve GAÜN TargeT Teknoloji Transfer Ofisi işbirliğiyle, GAÜN Tıp ve Mühendislik Fakülteleri Öğretim Elemanları, Teknopark ve sektör uzmanları bir araya gelerek, “Medikal Mühendislik” alanında yapılabilecek ortak çalışmalar üzerine kapsamlı bir beyin fırtınası gerçekleştirildi.

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Oditoryumu'nda gerçekleştirilen programın açılış konuşmasını yapan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, “Dünya bir değişim, dönüşüm gösteriyor. Rutin hizmetler sistemde gelişme kaydetmiyor hem de ucuz işçilik artık para etmemeye başladı. Hedef, katma değeri yüksek ürünler veya katma değeri yüksek hizmet üretmektir. Bu iki alanda gelişme kaydeden ülkeler her zaman ileriye doğru atılım yapmaktadırlar. Türkiye son zamanlarda çok büyük atılımlar yapıyor. Özellikle savunma sanayiinde, dünyanın gözlerini kamaştıracak aynı zamanda dikkatlerini çekecek düzeyde atılımlar yaptı. Ancak bizim en çok harcama yaptığımız kalemlerin başında; sağlık sektöründe kullandığımız ilaç, tıbbi cihaz ve dokümantasyon gelmektedir. Aslına bakılırsa çok güzel fikirler var. Ama bu fikirler bir araya gelinip konuşulmuyor. Kendi içimizde bu bilgileri, bu düşünceleri ne yazık ki hapsediyoruz. Bu programımızın ana teması ne düşünülüyorsa birbirimizle paylaşmamızdır. Belki de sizin gibi düşünen başka insanlar da vardır. Belki de sizin çözüm üretemediğiniz, bir kara delik olan noktayı aydınlatacak başka bir meslek kuruluşundan bir arkadaşımız vardır. Burada herkes fikrini söyleyebilsin istedik. Belki sonrasında aramızda konuştuğumuz, tartıştığımız bu düşüncelerden bir kısmı projeye dönüştürülecektir” ifadelerine yer verdi.

“YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR”

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, “Gaziantep Üniversitesi olarak ciddi şekilde projeler alıyoruz. Genetikle, İstanbul odaklı veya Ankara odaklı olan farmasötik ilaç üretiminde özellikle radyoizotoplarla ilgili çalışmalarda Gaziantep ve Anadolu’da ki herhangi bir üniversitenin ön plana çıkmasını beklemezsiniz. Ancak ortaya koyduğumuz projenin, Gaziantep’te kurulmak üzere değerlendirilmesi yapıldı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylandı. Bu büyük bir projedir. Kanser tanısı ve tedavisinde moleküler işaretleyiciler ve radyoizotop madde hızlandırıcılar üreten bir sistem kuruyorsunuz ve bu sistem Gaziantep Üniversitesi’nde kurulacak. Bu sadece bir düşünceydi. Nihayetinde yüksek bütçeli bir merkez kuruluyor. Bu merkezde Türkiye’de üretilmeyen yeni moleküller ilk defa burada üretilecek. Bunun gibi birçok proje var. Örneğin Türkiye’de her 5 ayakkabıdan birini üreten bir şehir olarak İstanbul dışında Anadolu’daki tek ayakkabı test merkezini Gaziantep Üniversitesi olarak Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulunda biz hayata geçiriyoruz. Bunun için Bakanlığa proje sunduğumuzda bu da değer gördü. Fizibilite raporları sonucu gayet güzeldi. Bizim mühendisliğimiz çok iyi, tıp alanımız çok iyi. Ancak ikisi ayrı fraksiyonlarda çalışıyorlar. Tıp alanında görev yapan hocalarımız bazı yeni modalitelere tanı ve tedavide ihtiyaç duymaktadırlar. Mühendis hocalarımız da ürettiği projelerde yeni modaliteleri tıpta uygulama ihtiyaçları duyuyorlar. Bu nedenle böyle bir organizasyon düzenlemek ve bu durumları bir arada tartışmak istedik. Daha yapacak çok işimiz var. Gaziantep büyük bir potansiyeli olan dinamik bir şehirdir. Sanayi sektöründe ileride olan Gaziantep ortak aklını tıpçılar ve mühendislerle buluşturarak üretime geçme zamanıdır” şeklinde konuştu.

Etkinlikte tıbbi cihaz sektörünün önemi ve küresel eğilimler, ArGe ve teknolojiler, yerli üretim ve inovasyon çalışmaları, teknoloji transferi ve tıbbi cihaz pazarı, medikal teknolojide ortak çalışmalar ve işbirlikleri, kümelenme ve destek programları başta olmak üzere birçok konu tartışıldı.

GAÜN Rektör Danışmanı ve Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz, Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Umut Elboğa, Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Öğr. Gör. Fatih Tamer’in moderatörlüğünü yaptığı, bilgi ve görüşlerin paylaşılarak, ilgili alanlarda işbirliklerinin geliştirilmesi hususunda adımların atıldığı etkinliğe, farklı disiplin ve uzmanlık alanlarında akademisyenler, araştırmacılar, Teknopark firmaları ve çok sayıda öğrenci katıldı.

GAZİANTEP 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:00

GÜNEŞ 06:19

ÖĞLE 12:25

İKİNDİ 15:45

AKŞAM 18:21

YATSI 19:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.