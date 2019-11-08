Nizip'te kumar operasyonu

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Gaziantep'in Nizip ilçesinde yapılan operasyonda 1 adet elektronik kumar makinesi ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli yakalandı.

Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Namık Kemal Mahallesinde bulunan bir adreste kumar oynatıldığı ihbarı üzerine bahsi geçen adrese baskın yaptı. Baskın sonucu yapılan aramada 1 adet elektronik kumar makinesi ve kumar oynamada kullanılan materyaller ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs yakalandı.

GAZİANTEP 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:32

GÜNEŞ 06:54

ÖĞLE 12:19

İKİNDİ 15:09

AKŞAM 17:34

YATSI 18:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.