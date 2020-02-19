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GTO’da ‘ülkem için geleceği tasarlıyorum’ buluşması GTO Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur: "Beni en çok ...

İHA

GTO’da ‘ülkem için geleceği tasarlıyorum’ buluşması GTO Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur: "Beni en çok etkileyen şey ‘anlamlı bir gelecek inşa etme’ yaklaşımı oldu"

“Ülkem İçin Geleceği Tasarlıyorum” projesi kapsamında Arçelik ve Beko bayileri ile yetkili servisler GTO’da buluştu.
Gaziantep, Kahramanmaraş ve Kilis’te faaliyet gösteren bayi ve yetkili servisleri bir araya getiren etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren GTO Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, iki büyük ve güçlü ailenin bu etkinlikle bir araya geldiğini, Gaziantep Ticaret Odası ve Koç ailesinin bir üyesi olmaktan da onur duyduğunu ifade etti.
“Her iki ailem de ülkesinin geleceği için kendi misyonu çerçevesinde alkışlanacak işlere imza atıyor” diyen Başkan Teymur, kendisinin de bu işlerin bir parçası olmaktan gurur duyduğunu belirterek, “Bugün de malumlarınız olduğu üzere Koç Topluluğunun çok özel sosyal sorumluluk projelerinden biri olan “Ülkem İçin Geleceği Tasarlıyorum” projesi için bir aradayız. Bu projede beni en çok etkileyen şey Koç Topluluğunun anlamlı bir gelecek inşa etme yaklaşımı oldu.” dedi.
Tüm çabalarının Türkiye için daha iyi bir gelecek inşa etmek için olduğunu vurgulayan Teymur, “Ama bu çabamız ne kadar anlamlı? Dünyadaki gelişmelerle ne kadar entegre? Gelecek için attığımız adımlar ne kadar doğru? ‘Teknolojik gelişim’ geleceği inşa ederken bir risk mi fırsat mı? Belki de tüm bunların farkında olmadan attığımız adımlar enerjimizi boşa harcayacaktır. Dolayısıyla, gerek Gaziantep Ticaret Odası gerekse Koç Topluluğu gibi köklü kurum ve kuruluşların yaptığı çalışmalar enerjinin doğru kullanması açısından büyük önem arz etmektedir. Örneğin, Gaziantep Ticaret Odası’nın “hayalinle gel ürününle çık” sloganı ile iş dünyasının yenilikçilik, inovasyon ve tasarım kültürünü geliştirme hedefi ile hayata geçirdiği Gaziantep Bölgesel Endüstriyel Tasarım ve Modelleme Merkezi GETHAM Bu merkezimizdeki son teknoloji makineleri, tasarım ve ürün geliştirme laboratuvarları ile bölgenin sosyoekonomik gelişimine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. ‘Ülkem İçin Geleceği Tasarlıyorum’ projesi ile de inanıyorum ki bugün bu salondan çıkarken, geleceğimizi daha sağlam temeller üzerine inşa edebilecek bir bilinçle ayrılacağız” diye konuştu. Etkinlikte konuşan Koç Holding Kurumsal Etkinlikler ve Proje Koordinatörü Şeniz Akan “Ülkem İçin Geleceği Tasarlıyorum” projesi kapsamında bugüne kadar yürüttükleri faaliyetler hakkında bilgi verirken, Proje Uzmanı Damla Bestel de proje hakkında sunum gerçekleştirdi.
Gaziantep Ticaret Odasında gerçekleştirilen toplantıya GTO Meclis Başkanı Hilmi Teymur ve Proje Koordinatörü Şeniz Akan’ın yanı sıra GTO Meclis ve Meslek Komite üyeleri, Arçelik Pazarlama A.Ş. Grup Satış Yöneticileri Murat Bana, Levent Sankır, Arçelik Adana Bölge Müdürleri Ersen Demirkıran, Tahsin Akdoğan, Beko Adana Bölge Müdürü Mete Erdemli ve Arçelik Perakende Akademi Eğitmeni Nuri Çelik katıldı.

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