International İstanbul Culinary Cup Pek Food Kurucu Ortağı Elif Dila Konukoğlu: “Geleneksel lezzetlerimizi ihraç etmeyi hedefliyoruz” “Soframıza koymadığımız hiçbir ürünün ar- ge çalışmasını yapmıyoruz ve kesinlikle tüketiciye sunmuyoruz”

Geleneksel Türk mutfağının tatlarını yurt içinin yanı sıra, yurt dışına da taşıyan Pek Food, sektörün İstanbul’daki önemli sivil toplum kuruluşlarından Aşçılar Derneği’nin 9’uncu kez düzenlediği International İstanbul Culinary Cup’ta stant açtı.

International İstanbul Culinary Cup, Türkiye’nin önemli şeflerini, gıda tedarikçilerini ve gastronomi sektörüne yön verenleri bir araya getirdi. Üç yıl önce kurulan ve Türkiye’nin geleneksel tatlarını yurt dışına da ulaştıran Pek Food, İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen ve iki gün süren fuarda, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Dünyaca ünlü Master Şef Mehmet Yalçınkaya’nın sunumu eşliğinde ünlü şefler Pek Food standında oluşturulan Chief Table (şef masası) buluşmasında bir araya geldi. Pek Food ürünlerinden “Yüksük çorbası”, “Börek Trio”, “Üçgen Mantı”, “Kese Mantı”, “Milföy Saganaki” ve “Orman Meyveli Strudel” ülkemizin ünlü şeflerinden tam not aldı.

Pek Food kurucu ortakları Elif Dila Konukoğlu ve Tansel Özsoy’un Türkiye’nin ünlü şefleri ile bir araya geldiği Chief Table buluşmasında konuşan Master Şef Mehmet Yalçınkaya, donuk ürünlerin sağlık açısından bir sakıncası bulunmadığını bildirdi.

Yalçınkaya, “Donuk ürün kesinlikle sağlıksız değildir. Aksine sağlıklı ve standartları olan üründür. Ürünleri doğru derecede dondurup, son kullanma tarihlerine kadar doğru koşullarda kullanımını sağlıyorsak herhangi bir sorun yok” dedi.

“Hedefimiz büyük, adımlarımızı sağlam atıyoruz”

Şirket Kurucu Ortağı Elif Dila Konukoğlu ise faaliyet alanı unlu mamuller olan ve kapasitesi ile Türkiye’nin en büyük mantı üreticisi büyüklüğüne erişen Pek Food ile geleneksel Türk lezzetlerini iç pazarın yanı sıra, yurt dışında da tüketiciyle buluşturduklarını söyledi.

Pek Food’u 2017’de Tekirdağ’da kurduklarını anımsatan Konukoğlu, “Annem Hataylı, babam Gaziantepli. Yemek kültürünün merkezlerinin imbiğinden süzülen kültürümüz var. Herkes ailede belli başlı yemekleri çok güzel yapıyor” şeklinde konuştu.

Bu kültürü, geleneği hayata geçirmek istediği için gıda sektörüne yöneldiğine vurgu yapan Konukoğlu, şöyle devam etti:

“Gıda, ülkemizde ve dünya genelinde sürekli gelişen bir sektör. Ben de sektörde alan gördüm ve gıdaya yönelmeye karar verdim. Herhangi bir kriz ortamında çok fazla sarsılmayacak ve üzerine sürekli yeni şeyler konulan bir sektör. Hedefimiz başta börek ve mantı olmak üzere geleneksel ürünlerimizi dünya pazarına taşıyabilmektir.

Pek Food yeni oluşturduğumuz bir marka. Tanıtımını yeni yeni yapıyoruz. International İstanbul Culinary Cup katıldığımız ilk fuar. Çok verimli bir organizasyon oldu. Pek Food markasını en iyi şekilde, en iyi kalitede, en iyi yere getirmeyi hedefliyoruz. Türkiye’nin yanı sıra, Ortadoğu ve Avrupa Birliği ülkelerine ihracat yapıyoruz. Hedefimiz büyük, adımlarımızı sağlam atıyoruz.”

“Her ürün çok ciddi bir arge çalışması ile geliştiriliyor”

Hammaddeleri özenle seçtiklerini, detaycı, titiz, geleneksel bir şirket olduklarını ve ürünlerde kesinlikle koruyucu katkı maddesi kullanmadıklarına dikkat çeken Konukoğlu, “Dondurulmuş ürünlerde tüm ürünlerimiz yapıların bozulmaması için hızlı donduruluyor. Her ürün çok ciddi bir ArGe çalışması ile geliştiriliyor” bilgisini paylaştı.

Bu çalışmaların sadece mutfak arkasında bir çalışma olmadığını, her birinin ayrı birimleri, parametreleri, lezzet testleri ve diğer ayrıntıları bulunduğunu anlatan Konukoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ürünlerimiz, insan sağlığı düşünülerek üretiliyor. ArGe çalışmalarımızı çok titiz yürütüyoruz. Tüketiciler sadece pizza ve mantı yemiyor, aynı zamanda burada çok büyük bir emek ve özveriyi görüyor. En önemli özelliklerimizden biri insan sağlığı açısından gıda güvenliğini birinci sırada tutmamızdır. Soframıza koymadığımız hiçbir ürünün Ar Ge çalışmasını yapmıyoruz ve kesinlikle tüketiciye sunmuyoruz.”

“Büyüklerimden öğrendiğim tecrübeleri aktarıyorum”

Hedefinin gıda sektöründe belli bir vizyona ve hacme gelip, işini büyük çaplı platformda sürdürmek olduğuna işaret eden Konukoğlu, “Çalışanlarımızın yüzde 70’i kadın. Bizde organik bir şekilde kadın girişimcilik var. Girişimcilik ruhu sonradan oluşmadı, aileden geliyor. Bu da beni mutlu ediyor. Her şey ailede başlıyor” ifadelerini kullandı.

“Ailemdeki tüm yöneticilerin ayrı ayrı başarıları var, onların evlatlarıyız. Çok şanslıyım. Aile büyüklerimiz, verimli çalışmayı, zamanı çok iyi kullanmayı ve ne olursa olsun değerlerimizden vazgeçmemeyi öğrettiler” diyen Konukoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

“Tekstilde çok iyi noktaya gelmişken gıdada neden o vizyonu değerlendirmeyeyim, o yatırımı yapmayalım diye düşündüm. Bu süreçte annem, babam, amcalarım, abim ve kuzenlerim olmak üzere ailemizin her ferdinin desteklerini gördüm. Hepsine çok teşekkür ediyorum.”

“Türkiye’nin en büyük mantı üretim kapasitesine sahibiz”

Pek Food Kurucu Ortağı Tansel Özsoy ise girdilerin tamamının Trakyalı üreticilerden temin edildiğinin altını çizdi.

"Özellikle et konusunda çok iddialıyız. Etlerimizi doğrudan Trakyalı üreticilerimizden temin ediyoruz. Mantı etini kendimiz işliyoruz. Dışarıdan hiçbir şekilde et alınmıyor. Etler kendi kasaphanemizde işlenip, her aşaması titizlikle takip ediliyor “diyen Özsoy, şunları kaydetti:

“Firmanın 20’nci yılında SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Konukoğlu ve Elif Dila Konukoğlu ile ortaklık kurarak yola devam ediyoruz. Ortaklığımızın başladığı 2017 yılından itibaren hızlı yatırımlarla büyüme sürecine girdik. Mantı, erişte, kuru gıdalar üretiyorduk. Daha sonra dondurulmuş unlu gıdalar da üretmeye başladık. Dondurulmuş unlu gıdalarla birlikte firmamız hızlı bir büyüme sürecine girdi. Mantı, erişte, milföy hamuru, börek, pizza üretiyoruz. Kapasite olarak Türkiye’nin en büyük mantı üretim kapasitesine ve son teknoloji ile kurulu en büyük pizza hattına sahibiz.”

Pek Food

Unlu mamul üretiminde kaliteli ürün ve hizmeti bir arada sunmak üzere kurulan Pek Food, gelişen pazar şartlarına, uluslararası kalite ve organizasyon standartlarına uygun olarak kendini yenilemiş ve sektörde önemli bir konuma sahip olmuştur.

Türkiye genelinde geleneksel Türk mutfağının tatlarını birçok bölgeye ulaştıran Pek Food, yurtdışına yönelik çalışmalarıyla da dikkat çekmektedir. Pek Food, lezzetli ürünler üretmenin yanı sıra rekabete yön veren iç ve dış piyasadaki tüketicilerin taleplerini karşılayarak kaliteli ve güvenli ürünler sunmayı hedeflemektedir.

Pek Food Gıda, Tekirdağ’da 17 bin metrekarelik üretim alanı bulunan tesislerinde 350 çalışanıyla, Milföy hamuru, mantı çeşitleri, erişte, kuskus, dondurulmuş börek çeşitleri, pizza, yufka üretimi ve satışı yapmaktadır.

