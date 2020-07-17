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Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Profesör Doktor Hikmet İyem, Özel Medical Park Gaziantep Hastanesi’nde

İHA

Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Profesör Doktor Hikmet İyem, Özel Medical Park Gaziantep Hastanesi'nin güçlü ve dinamik hekim kadrosu içinde yerini alarak hasta kabulüne başladı.

Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Profesör Doktor Hikmet İyem, Özel Medical Park Gaziantep Hastanesi’nde

Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Profesör Doktor Hikmet İyem, Özel Medical Park Gaziantep Hastanesi’nin güçlü ve dinamik hekim kadrosu içinde yerini alarak hasta kabulüne başladı.
2008 yılında açıldığı günden bu yana başta Gaziantep olmak üzere çevre il ve ilçelerin yanı sıra komşu ülkelerden gelen hastalara da hizmet verilen Uluslararası standartlarda A sınıfı bir hastane olmanın yanında, teknolojik alt yapısı, donanımı ve gerçekleştirdiği birbirinden özellikli operasyonları ile de Bölgede sağlık turizmi açısından önemli bir merkez konumunda olan Özel Medical Park Gaziantep Hastanesi’nde, gelişmiş tıbbi cihazlarla donatılmış, ikisi kalpdamar cerrahisi ve 7'si tüm cerrahi müdahaleler için kullanılan 9 ameliyathanesi bulunmaktadır. Medical Park Gaziantep Hastanesi uzman ve güçlü kadrosuna her geçen gün başarılı ve güvenilir isimleri dahil etmeyi sürdürüyor.
Profesör Doktor Hikmet İyem kimdir
1973 doğumlu olan Profesör Doktor Hikmet İyem, İlk, ortaokul ve lise eğitimini Adana’da tamamladı. Tıp eğitimini ve Uzmanlık İhtisasını ise İzmir Ege Üniversitesi’nde gerçekleştirmiştir. 2014 ile 2015 yıllarında Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hastane yöneticisi ve başhekimlik görevlerinde bulundu. Profesör Dr. Hikmet İyem 54. Avrupa Kalp Damar Cerrahisi Kongresi’nde sunulan bildiri ile Dos Santos En İyi Genç Araştırmacı Ödülü’nün de sahibi oldu.
İlk kitabı olan “Aort Cerrahisinin kısa ve Uzun Dönem Sonuçları” Aort cerrahisi adı altında 2002 yılında, ikinci kitabı ise 2004’te “Çift Çıkımlı Sağ Ventrikül” Kalp ve Damar Cerrahisi alanında yayımlandı.
Sağlık ve akademik camiada oldukça tanınan ve sevilen bir hekim olan Prof. Dr. Hikmet İyem’in SCIExpanded, SSCI ve AHCI de sayılan indeksler ve bunların dışındaki uluslararası indeksler tarafından taranan hakemli dergilerde yayımlanan çok sayıda araştırma, makale, derleme ve olgu sunumları bulunmakla birlikte, Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildirileri ise oldukça ses getirmiştir. Profesör Dr. İyem’in Tıbbi makalelerinden bazıları ise; Varis nedir? Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri, Periferik Damar Hastalıkları, Koroner Arter Hastalığı, Lenfödem ve Tedavi yöntemleri olarak literatürde yerini almıştır.
Kalp damar cerrahisi alanında uzman
2008 yılının Kasım ayında Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir hastaya, Prof. Dr. Hikmet İyem ve ekibi tarafından ilk kez açık kalp ameliyatı gerçekleştirildi. 2015 yılına gelindiğinde, Diyarbakır'da bölgenin ilk dikişsiz aort kapağı ameliyatı yapıldı ve 71 yaşında kalbinde ritim bozukluğu bulunan bir hastaya ise dondurma yöntemi ile tedavi uygulandı.
Profesör Dr. Hikmet İyem uzmanlığı ve hekimlik kariyeri boyunca kamu ve özel hastanelerde görev alarak, on binden fazla açık kalp ameliyatı ( By Pass), çok sayıda periferik damar cerrahisi ve varis ameliyatları ile adından söz ettirdi. Özel Medical Park Gaziantep Hastanesi bir çok branşta olduğu kadar özellikle de bölgenin Kalp ve Damar Cerrahisi alanında referans hastane konumundadır. Kariyer hayatına Gaziantep’te devam edecek olan Prof. Dr. İyem, Güneydoğu’nun kalbi olan Gaziantep’e ve çevre illerdeki hastalara şifa dağıtmaya devam edecektir. Prof. Dr. İyem evli ve iki kız çocuk babasıdır.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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