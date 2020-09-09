GAÜN Rektörü Gür Kedileri Şeftali'yi arıyor

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Şeftali isimli kedilerinin kaybolduğunu ve görenlerin kendilerine haber verilmesini rica etti.

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, resmi Twiterr hesabından kedileri şeftalinin kaybolduğunu duyurdu. Kedilerinin üniversite lojmanları bölgesinde kaybolduğunu söyleyen Rektör Gür, görenler veya bulanların kendilerine haber vermesinin kendilerini çok mutlu edeceğini ifade etti.

Gür resmi twiterr hesabından “Evimizin kedisi şeftali Gaziantep Üniversitesi lojmanlar bölgesinde kaybolmuştur. Görenler veya bulanlar haber vermesi bizi çok mutlu edecektir” paylaşımında bulundu.

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