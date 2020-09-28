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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Özgürlük sosyal tesisi yenileniyor Kısa süre içerisinde yeniden hizmete hazır hale getirilecek

İHA

Özgürlük sosyal tesisi yenileniyor Kısa süre içerisinde yeniden hizmete hazır hale getirilecek

Şehitkamil Belediyesi, zaman içerisinde yıpranan ve ihtiyaca nitelikli biçimde cevap veremeyen Özgürlük Sosyal Tesisinde bakım ve onarım çalışması başlattı. Kısa süre içerisinde tekrar hizmete sunulacak olan Özgürlük Sosyal Tesisi, daha nitelikli bir şekilde hizmet sunacak.
Zaman içerisinde yıpranan ve ihtiyaca nitelikli biçimde cevap veremeyen halkın ortak kullanım alanlarında çalışma yürüten Şehitkamil Belediyesi, son olarak Özgürlük Sosyal Tesisinde revize çalışması başlattı. Daha önce küçük alan olan baybayan taziye salonları genişletildi. Bunun yanı sıra mutfak ve lavabo bulunan sosyal tesisin içerisine yemekhane ve mescit de eklendi. Ayrıca dış cephesi tamamen yenilen Özgürlük Sosyal Tesisinde çevre düzenleme çalışmaları da yapılıyor.
“Baştan aşağı yenileniyor”
Sosyal Tesisin yenilenmesinden dolayı memnun olduklarını dile getiren Özgürlük Mahalle Muhtarı Yusuf İlbaş, “Eski sosyal tesisimiz, küçük ve yetersiz olmasından dolayı taziye günlerinde büyük sıkıntılar yaşanıyordu. Taziye sahiplerimiz, özellikle kış aylarından dolayı misafirlerini içerde ağırlamakta güçlük çekiyorlardı. Durumu, Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu’na ilettik. Sağ olsun kendisi bizzat bize yenileme konusunda söz vermişti. Şu an taziye evimiz baştan aşağı yenileniyor. Baybayan taziye ağırlama salonları genişletildi. Mutfak ve lavabonun yanı sıra yemekhane ve mescit de eklendi. Binanın dış cephesi komple yenilendi, çevre düzenlemesi yapılıyor. Sosyal tesisimiz baştan aşağı yenileniyor. Taziyesi olan ailelerimiz, artık gelen misafirlerini geniş, nezih ve temiz bir ortamda ağırlama imkanı bulacaklar. Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’na ve ekibine, yapmış oldukları bu hizmetlerinden dolayı şahsım ve mahalle sakinlerim adına yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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