Online toplantıda 2021 ekonomisi konuşuldu Acıoğlu: Gaziantep ulusal ekonomiyi etkileyecek güçte bir kent

Gaziantep Ticaret Odası ve Odeabank iş birliğiyle online olarak düzenlenen dış ticaret buluşmalarında dünyadaki ve Türkiye'deki makroekonomik gelişmeler ve Covid19'un etkileri ışığında 2021 ekonomisinin nasıl olacağı konuşuldu.

Odeabank nakit yönetimi ve dış ticaret direktörü Zafer Seyar’ın moderatörlüğünde gerçekleşen online toplantıda Ekonomist Gizem Öztok Altınsaç, ekonomi politikasındaki değişiklikleri ve 2021 ekonomisini değerlendirdi. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren GTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uğur Acıoğlu, Gaziantep’in her şeye rağmen önemli başarılara imza attığını vurguladı.

Makroekonomik düzeyde pandemi gibi öngörülemeyen gelişmelerin üzerine ülkemizde deprem, kurlardaki hareketlilik ve ekonomi yönetimindeki değişikliklerin geldiğini söyleyen Acıoğlu, “Tüm olumsuz gelişmelere rağmen Gaziantep ulusal ekonomiyi etkileyecek güçte, ulusal ekonominin lokomotif kentlerinden biri olmayı sürdürdü. Bu şehrin gündemi her zaman yatırım, istihdam, üretim ve ihracat oldu.” dedi.

Türkiye’nin en hızlı büyüyen 3. kenti olduklarını, toplam ihracatın %5’ini gerçekleştirdiklerini ve yılın ilk 9 ayındaki ihracat rakamlarıyla ithalatı karşılama oranlarının %147 olduğunu aktaran Uğur Acıoğlu,“Gaziantep çok önemli işler başarıyor. Ekim ayında OSB’deki elektrik tüketimi geçen yıla göre %15,4 arttı Şehrimiz bunca önemli başarıyı elde ederken bizim gibi kurumlara da büyük sorumluluk düşüyor. Gaziantep Ticaret Odası olarak başarıları sürdürmek, daha fazlasını yapmak için proje üretmeye, üyemizin sorunlarına çözüm bulmaya gayret ediyoruz. Bugünün konusuna da uygun bir örnek vermek istiyorum. Şehrimiz için çok değerli bir merkezi faaliyete geçirdik. Dış Ticaret İstihbarat Merkezini Üyelerimize önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz. Gaziantep ekonomisinin en önemli itici gücü ihracattır. Oda olarak, ihracat kültürümüzü geliştirmek, oyuna yeni ihracatçılar katmak, güvenilir ve nokta atışı dış ticaret yapabilmek için bu merkezde uzmanlarımızla hizmet veriyoruz. Çok güzel başarı hikâyeleri de yazmaya başladık açıkçası. İlk ihracatını gerçekleştiren, mevcut ihracatını ve pazarını genişleten üyelerimiz oldu. Ben bu vesileyle de dış ticaret yapan ya da yapmak isteyen işletmelerimizin merkezimizle tanışmalarını istiyorum” dedi.

Altınsaç: Gaziantep 2021’de de başarılarına devam edecektir

GTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uğur Acıoğlu ardından ekonomik gelişmeleri değerlendiren ve sunum gerçekleştiren Ekonomist Gizem Öztok Altınsaç, 2021 yılında konjonktür ne olursa olsun Gaziantep’in esnekliği ile duruma uyum sağlayacağına ve başarılarını devam ettireceğine inandığını söyledi.

Faiz artırımı beklentisi oluşturan açıklamalar ve ekonomi yönetimindeki değişikliklerin piyasalarda iyimser bir hava oluşturduğunu belirten Altınsaç, “Bu olumlu tablonun devam edeceğini düşünüyoruz. Uygulanacak doğru politikayla, atılacak yerinde adımlarla döviz kurlarında ve piyasalarda normalleşme bekliyoruz.” dedi.

Altınsaç ayrıca, yoğun ilgi gösterilen toplantıda katılımcıların yönelttiği tüm soruları yanıtlayarak 2021 ekonomisine dair beklentilerini ve tahminlerini de aktardı.

Seyar: Bankamız Gaziantep iş dünyasının her zaman destekçidir

Odeabank Nakit Yönetimi ve Dış Ticaret Direktörü Zafer Seyar da yaptığı değerlendirmede Gaziantepli iş insanlarının destekçisi olduklarının altını çizerek, “Bankamız için ticari istihbarat, öncelikli konulardan ve uzmanlık alanlarımızdan biridir. Bu alandaki tecrübelerimiz ve imkânlarımız ile Gaziantepli ihracatçılara destek olmaya hazırız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.