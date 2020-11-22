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Öfkelenen kocanın hareket halindeki araçtan eşini attığı iddiası Ağır yaralanan talihsiz kadın hayatını kaybetti

İHA

Öfkelenen kocanın hareket halindeki araçtan eşini attığı iddiası Ağır yaralanan talihsiz kadın hayatını kaybetti

Almanya’dan eşiyle memleketi Gaziantep’e gelen şahıs, iddiaya göre tartıştığı eşini hareket halindeki araçtan attı. Ağır yaralanan talihsiz kadın hayatını kaybetti.
İddiaya göre, Almanya’da yaşayan Süleyman D. ile eşi Güllü D. (47) bir süre önce memleketleri Gaziantep’e geldi. Sürekli tartıştıkları öğrenilen çift, Oğuzeli ilçesi Körkün Mahallesi'nde bulunan evlerine giderlerken yine tartışmaya başladı. Aralarında çıkan tartışma üzerine Süleyman D., iddiaya göre karısı Güllü D.'yi araçtan attı. Araçtan düşen kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan kadının cenazesi, detaylı otopsi için gönderildiği Ankara’dan alınarak Oğuzeli ilçesi İnönü Mezarlığı'nda defnedildi.
Öfkeli koca olayın ardından gözaltına alınırken, ilk ifadesinde eşinin intihar ettiğini söylediği öğrenildi. Süleyman D., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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