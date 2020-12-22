Araban'daki oyuncak atölyesi büyüyor

Gaziantep Araban Kaymakamlığı tarafından hayata geçirilen “Güçlü Kadınlar Mutlu Çocuklar’’ projesi kapsamında yetim ve öksüz çocuklara oyuncak yapmak için oluşturulan atölyeye 10 yeni makine alındı.

Araban'da 22 Türkiye genelinde ise 335 bin yeim ve öksüzün yüzünü güldürmek için Araban Kaymakamlığı tarafından hayata geçirilen "Güçlü Kadınlar Mutlu Çocuklar" projesi, atölyede istihdam edilen 25 kadının diktiği el yapımı oyuncakları ile devam ediyor. Proje kapsamında oluşturulan atölyeye 10 yeni makina alındığını duyuran Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, kaymakamlığın resmi internet sayfasında yaptığı açıklamada, "Oyuncak atölyemiz için 10 adet yeni makine aldık. Yakın zamanda İşkur aracılığıyla yeni bayan personel alımı gerçekleştireceğiz. Büyükşehir belediyemizin desteğiyle Elif’tede kurs açarak hem kadın istihdamımızı artıracak hem oyuncak üretimimizi geliştireceğiz. Hedefimiz güçlü kadınlar ve mutlu çocuklarla ilçemizi güzelleştirmek" diye konuştu.

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