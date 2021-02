Taşların altında yetişiyor toplamak için vatandaşlar akın ediyor Sedef Hastalığına iyi gelen gavur pancarına koşuyorlar

Kırsal bölgelerde Taşların altında ve çalılıkların arasında yetişen lezzeti ile bilinen aynı zamanda sedef hastalığına da iyi gelen gavur pancarını toplamak için vatandaşlar pancarın yetiştiği bölgeye koşuyor.

Gaziantep’in İslahiye ilçesi ve çevresinde yetişen gavur pancarı ve tırşik adıyla da bilinen yabani pancara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Sedef hastalığına da iyi geldiği bilinen pancarı toplamak için bazı vatandaşlar taşların yoğun olduğu kırsal bölgelere gelerek bu pancarı topluyor. Gavur Pancarının çok lezzetli olduğunu ifade eden vatandaşlar, her sene bu dönemlerde gelip bu pancarı topladıklarını söylediler. Taşları tek tek kaldırarak gavur pancarını toplayan vatandaşlar, torbaya doldurdukları pancarı eve götürerek yediklerini belirtti.

Pancar toplayan Ethem Özdemir, “Burada gavur pancarı topluyoruz. Taşların ve çalılıkların arasında topluyoruz. Pazarda da satılıyor. Ama biz yemek için topluyoruz” dedi.

Mustafa Taş ise Gavur pancarı topladıklarını belirterek, “Pancarı topladıktan sonra eve götürüyoruz, iyice yıkadıktan sonra doğruyoruz ve kaynatıyoruz. Tadı çok güzel oluyor. Her gün olsa her gün yerim. Bu pancar kış aylarında yetişiyor. Bir ay sonra biter” diye konuştu.

