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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahraman sağlık çalışanlarını unutulmadı

İHA

Kahraman sağlık çalışanlarını unutulmadı

Medical Park Gaziantep Hastanesi Genel Koordinatörü Hayrullah Kubba, gece gündüz demeden canları pahasına görevlerinin başında olan hekimlerin, yöneticilerinin ve tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kişiye özel hediye takdim ederek kutladı.
Kahraman sağlık çalışanlarının bayramını kutladığını kaydeden Kubba, ‘’Pandemi döneminde canlarını hiçe sayarak görevlerini yerine getiren, canımızı ve sevdiklerimizi emanet ettiğimiz, tüm zorluklara rağmen görevlerini özverili bir şekilde yerine getiren sağlık çalışanlarına çok şey borçluyuz. Medical Park Gaziantep olarak bu süreçte hem çalışanlarımızın hem de halkımızın sağlığını gözeterek gerek almış olduğumuz tedbirlerle gerekse de vermiş olduğumuz sağlık hizmeti ile bu süreçten alnımızın akıyla çıkmaya çalıştık. Bu uğurda adeta kahramanca savaş veren tüm hekimlerimizin, sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı’nı gönülden kutluyorum’’ dedi.

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