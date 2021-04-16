ALG Spor'dan iki önemli transfer

Bu hafta sonu başlayacak olan Türkiye Kadınlar Ligi öncesinde ligin başarılı ekiplerinden Gaziantep ALGSPOR, kadroya takviyesini sürdürüyor..

Bu sezonda yine hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Gaziantep ALG Spor, kadrosuna iki önemli ismi takviye yaptı. U19 Milli takımının başarılı isimlerinden Didem Dilber ve başarılı stoperi Selin Türkoğlu, Gaziantep ALG Spor ile sözleşme imzaladılar. Kulüp Başkanı Ali Gözcü, U19 Milli takımının iki başarılı isimleri Selin ve Dilber'i transfer ederek kadroyu güçlendirdiklerini ifade etti. Bu sezonda ligi şampiyon olarak tamamlayıp yine Avrupa'ya gitmek istediklerini belirten başkan Gözcü, teknik ekibe ve oyunculara inançlarının yüksek olduğunu söyledi. Öte yandan SarıGrili takım ile imzayı alan her iki oyuncu takımın Antalya Side'de gerçekleştirilen kampa giderek çalışmalara katıldı.

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