İMKANDER'in acı günü

İMKANDER'in kurucularından Çeçen gazi İmran Abdülazimov Covid19 tedavisi gördüğü hastanede vefat etti.

ÇeçenRus Savaşı gazisi İmran Abdülazimov (63) İstanbul'da Covit19 tedavisi gördüğü özel hastanede vefat etti. İmran Abdülazimov, savaşta yaralandıktan sonra tedavi için 2008 yılında Türkiye'ye gelmiş ve Rusya'nın iadesini talep etmesi üzerine iki ülke arasında kriz yaşanmıştı. Abdülazimov, sınırdışı edilmesi esnasında Atatürk Havalimanı'nda pasaportunu yırtarak direnmiş ve olayın medyada yer almasıyla birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine iadesi durdurulmuştu.

Çeçen gazi Abdülazimov 12 yıldır İMKANDER'in Türkiye'ye sığınan savaş muhaciri ailelere yaptığı yardımlarda gönüllü olarak çalışıyordu.

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