Yıldırım ve Teymur’dan 23 Nisan mesajı

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) kuruluşunun 101’inci yıl dönümü ve “Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı”nı yayımladıkları bir mesajla kutladı.

GTO başkanları, geçtiğimiz yıl olduğu gibi 23 Nisan’ı bu yıl da buruk bir şekilde kutladıklarını fakat millet iradesinin egemen kılındığı bu eşsiz günün coşkusunun her an hissedildiğini vurguladılar. “Milletin gür sesi 101 yıl önce hakim kılındı” diyen GTO Başkanları Teymur ve Yıldırım yayımladığı ortak mesajda, "Kahraman milletimizin destansı mücadelelerle yurdumuzu kurtarışının en önemli adımlarından birisi de şüphesiz ki, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 23 Nisan 1920’de kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisidir. 101 yıl önce bugün yüce Türk milletinin kayıtsız şartsız egemenliği tüm dünyaya duyurulmuş, emsalsiz bir inanç ve azimle başlayan milli mücadele süreci gücüne güç katarak devam etmiştir. 23 Nisan aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, yurdumuzun parlak geleceği çocuklarımıza verdiği değerin en önemli göstergesidir. Dünyada eşi benzeri olmayacak bir şekilde tüm dünya çocuklarına armağan edilen tek bayram olan ‘Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ her birimize önemli mesajlar vermektedir. Ulu Önder’imizin de dediği gibi ‘Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir.’ Yürekten inanıyoruz ki; milli bilinçle, emekle, özenle yetiştireceğimiz; geleceğine yatırım yapacağımız her bir evladımız Türkiye Cumhuriyeti’nin yükselişinin ve parlak geleceğinin mimarı olacaktır. Çocuklarımızı korumak her birimizin sorumluluğundadır. Özellikle de geçtiğimiz bu zorlu salgın sürecinde Evlatlarımızı korumak için öncelikle kendimizi korumalıyız. Bugünler atlatılana kadar pek çok şeyden feragat etmeye devam edeceğiz. Yarınlara daha umutlu bakabilmemiz, 23 Nisan kutlamalarını özlediğimiz günlerdeki gibi coşkuyla kutlayabilmemiz için Covid19 mücadelesinden galip ayrılmamız gerekiyor. Bir süre daha sevdiklerimizden ayrı kalacak, olabildiğince kendimizi izole edeceğiz. Tek dileğimiz önümüzdeki bayramları gönlümüzce, sevinçle, coşkuyla kutlayabilmek. Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 101. yıl dönümünü ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı gururla kutluyor, Milli Mücadele dönemimizin tüm kahramanlarını derin bir saygı ve minnetle yâd ediyoruz. Milletçe nice 101 yıllara” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.