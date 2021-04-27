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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hamile kadın aynı anda korona virüse ve domuz gribine yakalandı

İHA

Hamile kadın aynı anda korona virüse ve domuz gribine yakalandı

Gaziantep'te benzerine ender rastlanabilecek bir olay yaşandı. 34 yaşındaki 24 haftalık gebe Fatma Yıldız, anı anda hem korona virüse hem de domuz gribine yakalandı. Yıldız, GAÜN Hastanesinde gördüğü tedaviyle iki hastalıktan da kurtularak, tekrar sağlığına kavuştu.
Korona virüs teşhisi sonrası durumu ağırlaşan Fatma Yıldız, hastaneye kaldırıldıktan sonra birtakım testlere tabi tutuldu. Karaciğer testleri referans dışı çıkan, yoğun bakım ünitesine girişte oksijen değerleri çok düşük seyreden hasta Fatma Yıldız, 12 gün yaşam destek makinesine bağlı olarak uyutuldu. Dirençli yoğun bakım enfeksiyonu da gelişen hasta, bu süre zarfında yoğun bakım ekibinin gayretiyle ve başarılı tedavisiyle hayata tutundu. Hasta Fatma Yıldız ve bebeği sağlıklı bir şekilde yoğun bakım ünitesinden taburcu edildi.
Korona virüsün gebelerdeki seyri ile ilgili açıklamada bulunan GAÜN Hastanesi İç Hastalıkları Yoğun Bakım Sorumlusu Dr. Öğretim Üyesi Gülseren Elay, “Korona virüsün gebelerde yüzde elli daha fazla komplikasyona neden olduğu, Oxfort Üniversitesinde yürütülen yakın zamandaki bir çalışmada gösterilmiştir. Araştırmacılar; gebede korona virüs tedavisinin satranç oynamaya benzediğini belirtmiştir. Bir sonraki hamle düşünülmeden atılırsa hastayı kaybedersiniz denilmiştir. Bizim de gözlemlerimiz bu yöndedir. Son zamanlarda korona virüs hastalarında karaciğer fonksiyon bozukluğunu sık görüyoruz. Bu durum karaciğerden atılan ilaçların verilmesini zorlaştırmaktadır” dedi.
Hastanın hayati riski bulunduğunu hatırlatan Gülseren Elay “Hastamızı devraldığımızda oksijen değerleri olması gereken değerlerin çok altında olup, annenin beyin fonksiyonları ve bebeğin hayatı risk altındaydı. Bu riskleri en aza indirmek için hastamızı çok derin uyuttuk ve koruyucu tedavi yöntemlerini uyguladık. Korona virüs testi pozitif olan hastamızın kan tahlilinde domuz gribini de tespit ettik. Tüm bunların yanında hastamızın karaciğer fonksiyonları da virüslere bağlı olarak bozulmuştu. Hastamız toplam 12 gün yaşam destek makinesinde ve 20 gün de yoğun bakım ünitesinde kaldı. Bu süreçte birçok antibiyotiğe dirençli olan yoğun bakım ünitelerinde saptanan Acinetobakter enfeksiyonu da hastamızın kanında üredi. Elimizde mevcut olan ve bebeğe en az zarar verecek ilaçları özenle seçmek zorundaydık. Bir taraftan anneyi diğer taraftan bebeği koruyucu tedavileri bir arada yürüttük. Tüm bu uğraşlar sonucu hastamızın enfeksiyonu geriledi, yaşam destek makinesinden ayırdık. Hastamızın karaciğer fonksiyonları düzeldi ve bebeğimiz şu an yirmi yedinci haftasında. Yapılan testler ile bebeğin de oldukça sağlıklı olduğunu tespit ettik. Hastamızı yoğun bakım ünitesinden çıkarmanın, iki evladına kavuşturabilmenin sevinci ve gururu içindeyiz” şeklinde konuştu.
GAÜN Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Belgin Alaşehirli ise “Gebede korona virüs tedavisinde kullanılan birçok ilaç C kategorisindedir. Yani bebeğe zarar verme ihtimali yüksektir. Bu nedenle tedavinin gebeler üzerinde daha da özenli uygulanması gerekmektedir. Bulunduğumuz bu süreçte gebeler; kurallara daha sıkı uymalılar ve çok daha dikkatli olmalılar. Sürecin başından bu yana hiç pes etmeden, özveriyle çalışan tüm yoğun bakım ekibimize de verdikleri emekler ve hassasiyetleri için teşekkürlerimi iletiyorum" diye konuştu.
Yıldız ise zorlu bir süreç geçirdiğini ifade ederek, hastalığının tedavisinde destek olan hastane hekimleri, sağlık görevlileri ve ailesine teşekkür etti.

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