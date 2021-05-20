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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GAÜN’den Türkiye geneli genç araştırmacılara önemli eğitim

İHA

GAÜN’den Türkiye geneli genç araştırmacılara önemli eğitim

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Başaran ve Prof. Dr. Erdal Bay tarafından hazırlanan TUBİTAK BİDEB 2237 A kapsamında desteklenmeye değer bulunan projenin eğitimlerine başlandı.
Türkiye geneli 19 farklı üniversiteden 23 genç araştırmacı proje kapsamında online eğitimlere katılım gösteriyor. 5 Gün süren eğitimlerde, nitel araştırma deseninde çalışmalar yapmak isteyen araştırmacılara, uzman eğitmenler eşliğinde ‘Nitel Araştırmalarda Hatalar ve Çözümler’ teması altında eğitimler veriliyor.
Online yapılan eğitimlere katılan GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Balat genç araştırmacılara tavsiyelerde bulunarak, “Birincisi sürekli araştırın. Bileceksiniz, öğreneceksiniz ama kimsenin düşünmediklerini bulup çıkarttığınız zaman gerçek araştırıcı olacaksınız. En son söyleyeceğim de araştırmada objektif olunmasıdır. Bilim için objektiflik esastır” dedi.
Gaziantep Üniversitesi bünyesinde 19 farklı üniversiteden katılımcılar ile gerçekleştirilen projeyle Türkiye geneli araştırmacılara hitap ettiklerini ve GAÜN’ün sahip olduğu deneyim ve potansiyelin kurum dışına aktarımına daha da önem vereceklerini belirten Prof. Dr. Balat, Pproje yürütücü ekibini ve görevli herkesi tebrik ederek, bu tarz projeler ile araştırmalara verilen desteğin artarak devam edeceğini söyledi.
Üniversiteler arası işbirliği
Gaziantep Üniversitesi yürütücülüğünde yapılan projeye, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi destek veriyor. 0509 Temmuz 2021 tarihlerinde Gaziantep Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek eğitimler; Prof. Dr. Erdal Bay, Prof. Dr. Birsen Bağçeci, Prof. Dr. Habib Özkan, Doç. Dr. Bülent Döş, Doç. Dr. Recep Kahramanoğlu, Doç. Dr. Ömer Faruk Vural, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Başaran, Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Baş ve Doç. Dr. Şermin Metin gibi alanında uzmanlar tarafından gerçekleştirilecek.
Bilimsel çalışmaların kalitesine katkı
Proje Yürütücüsü GAÜN Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Başaran, nitel yöntemin bilimsel alanda çok önemli olduğunu, ancak bu yöntemin kullanılmasında sık yapılan hatalar olduğunu ifade ederek, projenin bu yapılan hatalara odaklandığını ve bilimsel çalışmaların kalitesine katkı sağlayacağını belirtti.
Proje kapsamında eğitim alan katılımcılar ise eğitimi Gaziantep Üniversitesi’nden almaktan memnun olduklarını ve bu tür eğitimlerin devamlılığı konusunda temennide bulundu.

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