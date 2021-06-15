Acarsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Acar’ın acı günü

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Acarsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Acar'ın hayatını kaybeden annesi Fatıma Acar, düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Geçirdiği bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Acarsan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Acar'ın annesi Fatıma Acar'ın cenazesi defnedildi. Acar'ın Hanifi Şireci Camii'nde kılınan cenaze namazına Gaziantep Valisi Davut Gül, Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Sanayi Odası Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nun yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

Cenaze namazının kılınmasının ardından Fatıma Acar'ın cenazesi Asri Mezarlıkta bulunan aile mezarlığına defnedildi.

Acar ailesinin korona virüs salgını nedeniyle taziye yapmayacağı öğrenildi.

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